CHP'li başkana tepkiler dinmiyor! "Kimin parasını dağıtıyorsun?"

Geçtiğimiz aylarda yönetim kurulu üyelerinin toplu istifası sonrası CHP Bayraklı İlçe Yönetimi düştü. CHP İl Yönetimi, Necati Şahin'i kayyım olarak atayarak 13 Martta kongre yapılacağını duyurdu. CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal bir açıklama yaparak yaklaşmakta olan ilçe kongresi öncesi kayım olarak atanan Necati Şahin'i desteklediğini belirtip genel merkezde kulis çalışması yaptı.

KONGREYE 6 GÜN KALA 'U' DÖNÜŞÜ YAPTI

Seçime 6 gün kala Sandal ani bir kararla 'U' dönüşü yaparak İzmir'e 6 ay önce taşınan ve sözleşmeli memur olarak Bayraklı Belediyesinde işe başlayan Didem Gültekin'i destekleme kararı aldı. Sandal'ın 13 Mart Pazar günü yapılacak olan kongrede ilçe örgütünü ve kenti tanımayan Gültekin'i destekleme kararı alması ilçe teşkilatında tepkilere neden oldu. Son olarak Sandal'ın belediyede çalışan ve Pazar günü ilçe kongresinde oy kullanacak olan delegeleri tek tek odasına çağırıp Gültekin'i desteklemesi için telkinde bulunması, bunun karşılığında da delege yakınlarına iş vaat ettiği yönündeki iddialar bardağı taşıran son damla oldu. Sandal'ın iş vaadi ile delegelerden destek istemesi skandal olarak nitelendirildi.

BOL KESEDEN ATIYORMUŞSUN

Yaşananlara bir tepki de AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin'de geldi. Twetter adresinden konuya ilişkin bir açıklama yapan Şahin Başkan Sandal'ı sert bir dille eleştirdi. Şahin açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Duyduk ki Bayraklı'nın CHP'li Başkanı Serdar Sandal partisinin ilçe başkanlığı için desteklediği adayı seçtirebilmek uğruna bol keseden atmakta, her oy için iş ve terfi vaadinde bulunmaktaymış! Soruyoruz: Sandal kimin parasını ve hangi kadroları kime ve niçin vaat ediyor? Her görüşten insanın belediye başkanı olduğunu, Bayraklıya hizmet etme yükümlülüğünü unutup kendi siyasi erki için sayesinde suyunu çeken bütçeyi partililerine pay etmeye kalkışan Sandal'a hatırlatıyoruz. Bayraklı Belediyesi herkesin belediyesi, kaynakları Bayraklılarındır! " Dedi. Şahin'in paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi. Şahin'in paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'a tepki gösterdi.

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