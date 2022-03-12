İBB yine reklam peşinde mi? Çırağan’daki ağaç katliamında dikkat çekici detay

İBB, Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan 112 çınar ağacını kesti. Bazı ağaçların köklerine beton döküldüğü ifade edilirken, ağaçların kesilmesine İstanbullular tepki gösterdi. Öte yandan; kesilen ağaçların yerine reklam panoları yerleştirileceği iddiaları da sıkça ifade edildi.
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım konuyla ilgili sabah.com.tr'ye dikkat çekici açıklamalar yaptı. Adem Yıldırım, hem reklam panoları iddialarına hem de söz konusu 'kanserli' denilen ağaçlar tedavi ile kurtarılabilir miydi? sorusuna yanıt verdi.
"HİÇBİR AÇIKLAMA YAPILMADAN AĞAÇLAR KESİLMİŞTİR"
Adem Yıldırım, ağaçların tarihi olduğunu ifade ederek kesiminin de belli bir izin dahilinde gerçekleşebileceğini söyledi. Yıldırım, "İBB kamuoyunu bilgilendirici hiçbir açıklama yapmadan, bu ağaçları kesmiştir." dedi.
Ağaçların kesilmesinin ardından hem İstanbulluların hem de sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiğini ifade eden Yıldırım, vatandaşların ağaç köklerine baktıkları zaman hastalıklı değil de, sağlıklı olduklarını farkettiğini söyledi.
İBB YİNE REKLAM PEŞİNDE Mİ?
İBB'nin Çırağan'da karşılıklı iki taraflı kesim yaptığını belirten Adem Yıldırım, bölgede bulunan otel tarafına çınar ağaçlarının yeniden dikildiğini, cadde bölgesindeki duvar tarafı kısmına ise ağaç dikimi yapılmadığını ifade etti.
İBB'nin reklam hamlelerine vurgu yapan Adem Yıldırım, reklam panoları iddiaları ile ilgili, "Reklam yapılmaya müsait boş bir duvar alanı var. Önü de ağaçlardan açıldığı için muhtemeldir, reklam yapılabilir endişesi vatandaşlar tarafından dile getiriliyor. Ağaç dikiminde otel/duvar tarafı ayrımının başka bir izahı ve gerekçesi olamaz" dedi.
Adem Yıldırım şunları söyledi:
Ağaç kesimindeki iki yüzlülüğe dikkat çeken Adem Yıldırım çeşitli sanatçı, entelektüel ve meslek gruplarının tepki göstermemesi ile ilgili, "AK Parti söz konusu olunca kıyameti koparacak bir kitle var. Ama farklı bir belediye tarafından böyle bir kesim yapılınca kafasını kuma gömen birçok sanatçı ve entelektüel kesimden de insanları görmüş olduk. Sürecin takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.
KESİLEN AĞAÇLAR KURTARILABİLİR MİYDİ?
Adem Yıldırım, benzer bir durumun Üsküdar Belediyesi'nde yaşandığını ifade ederek, "Belediye Başkanımız Hilmi Türkmen bir açıklama yaparak, orada tamamen kesime terkedilmiş ve kesilmeli denilen bir çınar ağacını tedavi ederek yeniden hayata kazandırmıştı. Acaba burada da böyle bir durum gerçekleşebilir miydi? Bu konuyla ilgili fikir sahibi olan bilim adamlarını da açıklama yapmaya davet ediyoruz" sözlerini kullandı.