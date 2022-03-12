İBB yine reklam peşinde mi? Çırağan’daki ağaç katliamında dikkat çekici detay

İBB, Çırağan Caddesi'nde yol boyunca uzanan 112 çınar ağacını kesti. Bazı ağaçların köklerine beton döküldüğü ifade edilirken, ağaçların kesilmesine İstanbullular tepki gösterdi. Öte yandan; kesilen ağaçların yerine reklam panoları yerleştirileceği iddiaları da sıkça ifade edildi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım konuyla ilgili sabah.com.tr'ye dikkat çekici açıklamalar yaptı. Adem Yıldırım, hem reklam panoları iddialarına hem de söz konusu 'kanserli' denilen ağaçlar tedavi ile kurtarılabilir miydi? sorusuna yanıt verdi.

"HİÇBİR AÇIKLAMA YAPILMADAN AĞAÇLAR KESİLMİŞTİR"

Adem Yıldırım, ağaçların tarihi olduğunu ifade ederek kesiminin de belli bir izin dahilinde gerçekleşebileceğini söyledi. Yıldırım, "İBB kamuoyunu bilgilendirici hiçbir açıklama yapmadan, bu ağaçları kesmiştir." dedi.

Ağaçların kesilmesinin ardından hem İstanbulluların hem de sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiğini ifade eden Yıldırım, vatandaşların ağaç köklerine baktıkları zaman hastalıklı değil de, sağlıklı olduklarını farkettiğini söyledi.