Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Bugün uçuşu olanlar dikkat! THY'den yeni açıklama geldi! İptal edilen sefer sayıları artıyor
Giriş Tarihi: 12.3.2022 08:39 Son Güncelleme: 12.3.2022 08:49

SON DAKİKA! Bugün uçuşu olanlar dikkat! THY'den yeni açıklama geldi! İptal edilen sefer sayıları artıyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
SON DAKİKA! Bugün uçuşu olanlar dikkat! THY’den yeni açıklama geldi! İptal edilen sefer sayıları artıyor

Son dakika haberi: Günlerdir etkili olan kar yağışı hava trafiğini de vurdu. İstanbul’da bugün öğleden sonra etkisini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları’nın iptal ettiği sefer sayışı 407’ye yükseldi.

İstanbul'da iki günden beri aralıklarla etkisini gösteren ve bugün öğleden sonra şiddetini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle daha önce iptal edilen uçak seferlerine yenileri eklendi.

Bugün İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etiğini duyuran Türk Hava Yolları, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 iç hat seferini iptal etti.

Böylece THY'nin bugün iptal ettiği sefer sayısı 407'ye ulaştı. İstanbul'dan uçuşu olan yolcuların havalimanlarına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Bugün uçuşu olanlar dikkat! THY'den yeni açıklama geldi! İptal edilen sefer sayıları artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA