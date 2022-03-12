Son dakika: İstanbul’da kar yağdı İBB yine sınıfta kaldı! Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi

Son dakika habeleri... Aybar kar fırtınası etkisi ile birlikte bu hafta sonu İstanbul'da yoğun bir kar yağışı bekleniyordu. Meteoroloji hava durumu raporları adeta saat saat uyarılarda bulundu. Beklenen kar yağışı ise bu hafta sonu itibarıyla Megakente ulaştı.
İSTANBUL'DA HAYAT YİNE FELÇ OLDU!
İstanbul beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı ile birlikte ise akıllarda aynı soru belirdi: İstanbul'da hayat yine felç olacak mı? Ne yazık ki megakentten gelen son görüntüler İstanbul'da ocak ayında yaşanan ve kenti adeta kilitleyen kar yağışından ders alınmadığını gözler önüne serdi.
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Ara sokaklar bir yana ana caddelerde de kimi yerlerde araçlar kar nedeniyle gidemiyor. Trafik durdu.
TUZLAMADA EKSİK KALINDI
Bazı vatandaşlar ise özellikle tuzlama eksikliğinden yakınırken sosyal medya üzerinden isyan etti. İstanbullular için bir kar yağışı yine eziyete döndü.
Kentin farklı noktalarından gelen görüntüler durumu gözler önüne serdi.
YER: SARIYER! 'HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU!'
Sarıyer'in en işlek caddelerinden Büyükdere Caddesi karlar altında kalırken sürücüler zor anlar yaşadı. Bir vatandaş telefonuyla çektiği görüntülerde caddenin halini paylaştı. Yetersiz tuzlanma nedeniyle sürücülerin ilerlemekte zorlandığı yoldaki tabloyu aktaran vatandaş "Burası Büyükderece Cddesi. Her şey çok güzel oldu." ifadeleirni kullandı.
İBB'NİN KAR KÜREME ARACI YOLDA KALDI
Sosyal medyaya düşen bir görüntüde İBB'ye ait kar bir kar küreme aracının kara saplandığı görüldü. Görevi karla kaplı yolları açmak olan aracın karın kapattığı bir sokakta kaldığı ve olduğu yerden hareket edemediği görüldü. Defalarca kez patinaj çeken araç hareket edemedi.
KADIKÖY'DE TRAFİK DURMA NOKTASINDA
Kent genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı Kadıköy, Göztepe D-100 Karayolu'nu beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, bazı araçlar yolda kalarak sürücüler lastiklerine zincir taktığı görüldü. Polis ekipleri yer yer trafiği durdurarak kar küreme araçlarının yolu temizlemesini bekledi. Yol küreme araçlarının yolu temizlemesiyle trafik akışı normale döndü.
"ANİDEN BASTIRDI KAR"
Kar yağışı nedeniyle yolda kalan Serkan Çakıray, "Yolda kaldık. Ansızın birden bastırdı kar yağışı. Yemek için durmuştuk, yemekten çıkana kadar bu hale geldi. Aracımız ısınıp hararet yaptı. Durmak zorunda kaldık. Trafikte akmıyor. Bir müddet bekleyeceğiz. Meteoroloji uyarmıştı ama biz çıkmak zorunda kaldık. Fuarımız vardı. Yolun açılmasını bekliyoruzö dedi.
"ABARTI OLDUĞUNU DÜŞÜMÜŞTÜK MAALESEF ABARTI DEĞİLMİŞ"
Yolda kalan Ömer Yapraklı ise, "Kar yağışı çok hızlı bastırdı. Bu kadarını beklemiyorduk. Uyarılar vardı ama Ankara'dan fuar için geldik arkadaşlarla. İki gündür kar yoktu. Çok abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef abartı değilmiş. Bekliyoruz. Yollar açılırsa ilerleyeceğiz" dedi.
E-5 BUZ TUTTU! ARAÇLAR PATİNAJ YAPTI
Maltepe'de etkisini arttıran kar yağışı sonrası E-5 buz tuttu. Sürücüler yolda patinaj yaparak güçlükle ilerledi.
İstanbul'da kar yağışı akşam saatleri itibariyle şiddetini arttırdı. Yoğun bir şekilde yağan kar sonrası Maltepe'de E-5 karayolu beyaza bürüdü. E-5 karayolunun kar ile kaplanması sonrası kaygan zeminde sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar hızlarını düşürerek otoyolda patinaj yaparak ilerlerken bazı sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için E-5 karayolunda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerledi.