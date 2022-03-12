Son dakika: İstanbul’da kar yağdı İBB yine sınıfta kaldı! Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi

İSTANBUL'DA HAYAT YİNE FELÇ OLDU!

İstanbul beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı ile birlikte ise akıllarda aynı soru belirdi: İstanbul'da hayat yine felç olacak mı? Ne yazık ki megakentten gelen son görüntüler İstanbul'da ocak ayında yaşanan ve kenti adeta kilitleyen kar yağışından ders alınmadığını gözler önüne serdi.

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Ara sokaklar bir yana ana caddelerde de kimi yerlerde araçlar kar nedeniyle gidemiyor. Trafik durdu.