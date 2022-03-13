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Giriş Tarihi: 13.3.2022 17:21 Son Güncelleme: 13.3.2022 18:00

Son dakika: Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonla görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son durum ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın yeniden tesisi için yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini belirtti. BM Genel Sekreteri Guterres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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