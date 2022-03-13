Son dakika: İstanbul Valisi duyurdu! İstanbul’da ’turuncu’ alarm kalktı

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Kıymetli Hemşehrilerim; Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul'da turuncu alarm kalktı.14 Mart Pazartesi (yarın) il geneli; 00.00–09.00 arası az bulutlu ve açık; 09.00-12.00 arası Parçalı bulutlu geçecek." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ VERİLERİ GÜNCELLENDİ

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son verilere göre İstanbul'da yarın sabah saatleri parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde ise hafif yağmur var. Yağmur akşam saatlerine kadar yer yer sürecek.

YARINDAN İTİBAREN MOTOSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKMALARINA İZİN VERİLECEK

İstanbul Valisi Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin yarın saat 10.00'dan itibaren trafiğe çıkmalarına izin verileceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.



Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular; yarın, 14 Mart Pazartesi 10.00'dan itibaren; motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum.