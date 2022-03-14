Şiddet son bulsun cezalar artırılsın

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Pandeminin kahramanları görev başındayken çeşitli zorluklara da göğüs geriyor. Bunlardan en önemlisi ise şiddet olayları. Bu Tıp Bayramı'nda da sağlık çalışanlarından tek ses yükseliyor: Şiddet son bulsun, cezalar artsın.Yıllar geçse de annemizin bir 'alo' demesini bekliyoruz.Şiddet atfedilmemeli ve uygulayanın yanına kar kalmamalı.Devletin görevini yaparken şiddete uğramak çok üzücü.Şiddetin önlenmesini için daha sert önlemler alınmasını istiyoruz.Cezaların daha caydırıcı olması lazım.Cezaların artırılmalı.Canları yanıyor diye şiddete başvurmaları gerekmiyorCanlarının yanması hakaret etmelerini gerektirmiyorSağlıkta öncelikli sorunumuz.