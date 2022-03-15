Son dakika: 16 Mart okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Son dakika hava durumu raporları bazı illerimizde kar tatili uygulamasına gidilmesine neden oldu. Valilikler tarafından kar tatili kararları duyuruldu.

VAN'DA EĞİTİME ARA!

Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle 3 ilçede okullar yarın tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime 16 Mart Çarşamba ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

RİZE VE İLÇELERİNDE 1 GÜN DAHA KAR TATİLİ

Rize merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize'de geçen hafta cuma gününden bu yana merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılmış olan açıklamada, "Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında

16 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

GİRESUN'DA 7 İLÇEDE KÖY OKULLARI TATİL

Giresun'un 5 ilçesindeki tüm okullar, 7 ilçede de köy okulları yarın edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar'da tüm kademelerde eğitime ara verildiği belirtildi.

Merkez, Keşap, Piraziz, Tirebolu, Yağlıdere ilçeleri ile Bulancak ilçesinde Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç, Espiye ilçesinde de Cibril İlkokulu ve Ortaokulu hariç tüm köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de izinli sayılacağı kaydedildi.