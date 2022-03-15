Son dakika: Muhtar maaşları asgari ücret olacak! 23 maddelik kanun teklifi Meclis’e geliyor

Son dakika haberleri... Muhtar maaşları asgari cüret yani 4 bin 253 TL oluyor. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik atılacak adımlara ilişkin dün yaptığı açıklamaları hatırlatarak düzenlemelerin nasıl olacağı konusunda Genel Kurulu bilgilendirdi.
Sağlık çalışanlarına yönelik atılacak adımlardan bazılarının idari işlemlerle bazılarının ise yasal düzenlemelerle hayata geçeceğine işaret eden Elitaş, "Aralık 2021'de çıkarmaya çalıştığımız ama çeşitli sebeplerle çıkaramadığımız, bazı kesimleri ihmal ettiğimizi değerlendirdiğimiz kanun teklifiyle ilgili kısım, dün, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Burada bir kısmının kanun teklifi olmadan idari bir işlemle, eylemle yapılması gereken konular arasında olduğunu görüyoruz. Birkaç maddelik kısmını da 'kanun düzenlemesi yapılmasıyla olacak' diye düşünüyoruz" dedi.
MUHTARLARA İLİŞKİN YENİ TEKLİF
Muhalefet partilerince, muhtarların sorunlarına yönelik yapılan eleştirilere Elitaş, şöyle yanıt verdi: "Muhtarlarımızın asgari ücret kadar maaş almaları AK Parti iktidarları döneminde gerçekleşti. Yaptığımız çalışma çerçevesinde muhtemelen bu hafta sonunda inşallah 23 maddelik bir kanun teklifi vereceğiz. Bu teklifin içerisinde muhtarlarımızın 4 bin 253 lira maaş alacağına yönelik düzenleme var."