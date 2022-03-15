Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Muhtar maaşları asgari ücret olacak! 23 maddelik kanun teklifi Meclis'e geliyor
Giriş Tarihi: 15.3.2022 22:57 Son Güncelleme: 15.3.2022 23:09

Son dakika: Muhtar maaşları asgari ücret olacak! 23 maddelik kanun teklifi Meclis'e geliyor

Son dakika: Muhtar maaşları asgari ücret olacak! 23 maddelik kanun teklifi Meclis’e geliyor

Son dakika bilgisine göre TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirme yaptığı kısımda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Muhtarlarımızın asgari ücret kadar maaş almaları AK Parti iktidarları döneminde gerçekleşti. Muhtemelen bu hafta sonunda inşallah 23 maddelik bir kanun teklifi vereceğiz. Bu teklifin içerisinde muhtarlarımızın 4 bin 253 lira maaş alacağına yönelik düzenleme var" dedi.

Son dakika haberleri... Muhtar maaşları asgari cüret yani 4 bin 253 TL oluyor. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik atılacak adımlara ilişkin dün yaptığı açıklamaları hatırlatarak düzenlemelerin nasıl olacağı konusunda Genel Kurulu bilgilendirdi.

Sağlık çalışanlarına yönelik atılacak adımlardan bazılarının idari işlemlerle bazılarının ise yasal düzenlemelerle hayata geçeceğine işaret eden Elitaş, "Aralık 2021'de çıkarmaya çalıştığımız ama çeşitli sebeplerle çıkaramadığımız, bazı kesimleri ihmal ettiğimizi değerlendirdiğimiz kanun teklifiyle ilgili kısım, dün, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Burada bir kısmının kanun teklifi olmadan idari bir işlemle, eylemle yapılması gereken konular arasında olduğunu görüyoruz. Birkaç maddelik kısmını da 'kanun düzenlemesi yapılmasıyla olacak' diye düşünüyoruz" dedi.



MUHTARLARA İLİŞKİN YENİ TEKLİF

Muhalefet partilerince, muhtarların sorunlarına yönelik yapılan eleştirilere Elitaş, şöyle yanıt verdi: "Muhtarlarımızın asgari ücret kadar maaş almaları AK Parti iktidarları döneminde gerçekleşti. Yaptığımız çalışma çerçevesinde muhtemelen bu hafta sonunda inşallah 23 maddelik bir kanun teklifi vereceğiz. Bu teklifin içerisinde muhtarlarımızın 4 bin 253 lira maaş alacağına yönelik düzenleme var."

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Son dakika: Muhtar maaşları asgari ücret olacak! 23 maddelik kanun teklifi Meclis'e geliyor
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