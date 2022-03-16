Bakan Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Antalya'ya gelip üçlü toplantıya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Krizin barışçıl yollarla sonuçlanmasını istiyoruz. Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak (Rusya-Ukrayna arasında) dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük. Montrö Sözleşmesini de her zaman olduğu gibi tam olarak uygulayacağımızı vurguladık. Bu doğrultuda 4 Rus gemisinin geçmemesi yönünde aldığınız kararı memnuniyetle karşıladık. Bu güne kadar birçok zor konuda, Suriye olmak üzere Rusya ile çalıştık. Bugün bu çalışmalar çerçevesinde oluşan güven sayesinde bir masa etrafındayız.

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