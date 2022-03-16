Başkan Erdoğan'dan şehit yakınları ve gazilere: "Devletimiz iyi ve kötü günlerinizde daima sizlerin yanınızdadır"

Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni Çankaya Köşkü'nde düzenleniyor. Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu tören vesilesiyle sizlerele birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet siz yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bugün burada 26 hak sahiplerine madalyalarını takdim ediyoruz. Ülkemiz genelinde 376 şehit yakını ve gazimize Devlet Övünç madalyasını tevcih etmiş oluyoruz.

Milletçe çok iyi biliyoruz ki şehitlerimizin ve gazilerimi,zin üzerimizdeki haklarını ödeyemeyiz. Şayet bugün ayyıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyorsa şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir.

Gazilerimizin gönül huzuru içinde kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmeleri için çaba sarf ediyoruz. Devletimiz iyi ve kötü günlerinizde daima sizlerin yanınızdadır. Bende her zaman yanınızdayım. Son 20 yılda olduğu gibi her zaman en iyi şartlarla sizleri buluşturmaya devam edeceğiz.

Yüreği kıpır kıpır çarpacan öğretmenlerimizi, emekçilerimizi, şehrinin kalkınması için çalışan iş insanlarımızı, siyasetçilerimizi, ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan daha 15 yşındaki gençlerimizi, askerimizi polisimizi, bölücü terör örgütünün vahşi eylemlerinde kaybettik. Kandan ve göz yaşından beslenen bu zihniyetin ülkemizin şahlanışını engellemesine izin vermedik. Onlar zulüm ettiler, biz insanlarımıza şefkatla yaklaştık. Onlar kan dökmenin mücadelesini verdiler, biz yaşatmanın mücadelesini verdik. İnsanımızı ayrıştırarak kutuplaştırmanın değil, kucaklaştırmaktan yana olduk.

Teröre karşı sınır içi ve dışında yürüttüğümüz operasyonlarla tüm Türkiye'nin geleceğini koruduk.

Terörle mücadele çektiğimiz onca çilenin sonuçlarını almaya başladık. Bir dönem çakalların gezdiği dağlarda bugün kınalı kuzular geziyor. Bölücü terör örgütünün zulmünden kurtuldukça yatırımlar artıyor. Vatandaşlarımız yarına umutla bakıyor. Yaz kış demeden yılın 365 günü operasyonlarımız devam ediyor. Teröristlerin tepelerine biniyor, nerede olursa olsun inlerini başlarına geçiriyoruz.

Yerli ve milli insansız hava araçlarımızla terör baronlarına nefes aldırmıyoruz. Bu katil sürülerine yaptıklarını misliyle ödetiyoruz.

Bugünlerimiz nasıl dünümüzden daha aydınlıksa, yarınlarımız daha da aydınlık olacak. Türk milleti 21. yüzyıla damgasını vuracak. Rabbim yar ve yardımıcımız olsun.