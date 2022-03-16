CHP’deki son taciz skandalında şok gelişme! Tacizciye sahip çıkıp ortaya çıkaranı cezalandırdılar

Kocaeli'nde 9 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen CHP il danışma kurulunda söz istemesi ile başlayan tartışmada, Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak hakkındaki taciz iddialarını gündeme getiren Cevahir Akyıldız, parti tarafından disipline sevk edildi.
3 AYRI SUÇLAMA
Kocaeli Kongre Merkezinde 9 Ocak tarihinde yapılan CHP il danışma kurulunda söz alarak taciz iddialarını gündeme getiren Cevahir Akyıldız 'ın parti tarafından disipline verildiği öğrenildi. Akyıldız hakkında"İl danışma kurulunda diğer parti üyelerine yönelik suç isnadında bulunmak", "disiplin suçlarıyla ilgili danışma kurullarına söz alınamaz ve görüş bildiremez maddesine aykırı davranmak" ve "il danışma kurulu toplantı düzenini bozmak" gibi suçlamalar bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
Evli ve 2 çocuk babası CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak hakkında son günlerde ortaya atılan taciz iddiaları ile ilgili toplantıda söz almak isteyen ancak söz verilmemesi üzerine ilçe başkanının adını vermeden "Tacizci ilçe başkanını hala görevden almadınız. Bu adam görevden alınmayacak mı?" sözlerini sarf etmiş ve olay sonrası Koçak'ın disipline verilmesi için dilekçe vermişti. Ayrıca Koçak Akyıldız hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.CHP’de taciz skandalı büyüyor: Tacizi dile getirince linç etmeye çalıştılar