CHP’deki son taciz skandalında şok gelişme! Tacizciye sahip çıkıp ortaya çıkaranı cezalandırdılar

NE OLMUŞTU?

Evli ve 2 çocuk babası CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak hakkında son günlerde ortaya atılan taciz iddiaları ile ilgili toplantıda söz almak isteyen ancak söz verilmemesi üzerine ilçe başkanının adını vermeden "Tacizci ilçe başkanını hala görevden almadınız. Bu adam görevden alınmayacak mı?" sözlerini sarf etmiş ve olay sonrası Koçak'ın disipline verilmesi için dilekçe vermişti. Ayrıca Koçak Akyıldız hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP’de taciz skandalı büyüyor: Tacizi dile getirince linç etmeye çalıştılar