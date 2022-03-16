İBB'nin ağaç katliamına sert tepki: Kaz Dağları'ndakiler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çırağan Caddesi'ndeki asırlık 112 çınar ağacını kesti. İstanbul'un en görkemli caddesinde kabus gibi bir görüntü oluşurken, doğasever paylaşımları ile dikkat çeken ünlü isimler bu kez sessiz kaldı. Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, 'Kaz Dağları'ndakiler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?' başlıklı yazısında Tarkan, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi ünlülerin ikiyüzlü doğaseverliğini eleştirdi. Tezel, "Normalde İstanbul'un orta yerinde yaşanan bu ağaç katliamı için sosyal medyada yer yerinden oynaması gerekirdi! Ağaçların kesilmesine her zaman tepki gösteren Cem Yılmaz, Tarkan gibi sanatçılardan ne bir tweet, ne de hiciv dolu bir paylaşım geldi! Garip bir durum! Normalde bu tür doğa katliamlarında hemen öne atılırlardı!" ifadelerini kullandı.
ÇIRAĞAN CADDESİ'NDE 112 ÇINAR AĞACI İBB TARAFINDAN KESİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir gece yarısı sessizce Çırağan Caddesi'ndeki tarihi çınar ağaçlarını kesti. Cadde üzerindeki 112 çınar ağacının kesilmesine sebep olarak ise, 'kanser' gösterildi. Ağaçların kurtarılmayacak olduğu, tüm kurulların aynı kararda uzlaştığı belirtildi. Ancak İBB'nin Anıtlar Kurulu'ndan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden sorunun teşhisi için talepte bulunmadığı ve ağaçların kesimi için izin almadığı kısa sürede ortaya çıktı. İBB'nin, Orman Bölge Müdürlüğü'nden kesim izni bile almadığı tespit edildi.
MEVLÜT TEZEL YAZDI: İKİ YÜZLÜ DOĞASEVERLER!
Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, ideolojik yaklaşım ile her zaman ses çıkaran kesimin ve ünlülerin sessiz kalmasına dikkat çekti. Tezel, bugünkü yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.
Tezel'in yazısı şöyle:
Beşiktaş-Çırağan'daki 150-200 yaşındaki 112 çınar ağacının kanser olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kesilmesine çevreciler ve ağaç dostu sanatçılar sessiz kaldı, iyi mi?
Normalde İstanbul'un orta yerinde yaşanan bu ağaç katliamı için sosyal medyada yer yerinden oynaması gerekirdi! Ağaçların kesilmesine her zaman tepki gösteren Cem Yılmaz, Tarkan gibi sanatçılardan ne bir tweet, ne de hiciv dolu bir paylaşım geldi! Garip bir durum! Normalde bu tür doğa katliamlarında hemen öne atılırlardı!
Şahan Gökbakar da başta sessiz kaldı. Takipçileri ısrarla sorunca şu paylaşımı yaptı:
"Beşiktaş'ta 112 kanserli ağaç kesilmiş. İnsanlar bana ses çıkarmayacak mısın yazıyor? Çıkarmayacağım, çünkü belediye basta olmak üzere, bilim insanları, orman müdürlüğü vs. tüm yetkililer kesilsin demiş. Yanlış uygulama ise verin mahkemeye. Ama zeytin ağaçları kesilmesin demeye devam!"
Şahan konuyla ilgili yapılan son haberleri okumadı galiba! Halbuki Sabah gazetesinde bu ağaç katliamıyla ilgili önemli haberler çıktı.
İBB'nin Anıtlar Kurulu'ndan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden sorunun teşhisi için talepte bulunulmadığı ve ağaçların kesimi için izin alınmadığı ortaya çıktı.
En önemlisi İBB, Orman Bölge Müdürlüğü'nden kesim izni almadan bu ağaçları kesti!
DOĞANIN SİYASETİ OLMAZ!
Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu'nun doğal üyesi olan bir orman mühendisinin katılmadığı bir toplantıda aceleyle karar alındı ve ağaçlar kesildi. Yani toplantıda uzman kişi yok, sonra tekrar görüşelim denmedi! Bilim insanlarına danışılmadı! İBB'nin ağaçları kesmek için neden bu kadar acele ettiği ise tam bir muamma!
Aslında daha önceden Marmara Üniversitesi hocalarından Zeki Severoğlu tarafından ağaçlardaki hastalık tespit edilmiş. Önlemler alınmış, tedaviye başlanmış.
Uzmanlara göre Ekrem İmamoğlu döneminde ağaçların tedavisi yapılmamış ya da eksik yapılmış. Budama yapılırken hastalığın yayılmasını önlemek için tedbirler alınmamış ve hastalık yayılmış.
Ağaçların da şansı yokmuş. 150-200 sene yaşa, doğayla, hastalıklarla mücadele et ve sonra İmamoğlu'nun dönemine denk gel! Kesilince de çevreciler, sanatçılar sessizliğe gömülsün! Neden? Çünkü ağaçları CHP'li belediye kesti!
Ağacın, doğanın siyaseti olmamalı ama bizde oluyor işte! Her ağaç değerlidir. Hangi siyasi görüşten olursak olalım imara açılmaya çalışılan bölgelerdeki zeytin ağaçları da, Çırağan'daki tarihi çınarlar da kesilmemeli!
Ağaç üzerinden siyaset yapılınca kaybeden doğa ve insanlar oluyor.
Çırağan'daki ağaçlar kesilince kafayı kuma gömmen Tarkan ve Cem Yılmaz'ın doğa sevgisini samimi bulmuyorum.
Şahan'ın yanlışlıkla kesilmişse verin mahkemeye yaklaşımı ise trajikomik! Mahkemeye verince 150- 200 yıllık ağaçlar geri mi gelecek!
Tarkan, Cem, Şahan ve diğer sessiz kalan güya doğa dostu sanatçılara basit bir sorum olacak: Kaz Dağları'ndaki çamlar, imara açılmaya çalışılan zeytinlikler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?