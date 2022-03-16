İBB'nin ağaç katliamına sert tepki: Kaz Dağları'ndakiler ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?

MEVLÜT TEZEL YAZDI: İKİ YÜZLÜ DOĞASEVERLER!

Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel, ideolojik yaklaşım ile her zaman ses çıkaran kesimin ve ünlülerin sessiz kalmasına dikkat çekti. Tezel, bugünkü yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Tezel'in yazısı şöyle:

Beşiktaş-Çırağan'daki 150-200 yaşındaki 112 çınar ağacının kanser olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kesilmesine çevreciler ve ağaç dostu sanatçılar sessiz kaldı, iyi mi?

Normalde İstanbul'un orta yerinde yaşanan bu ağaç katliamı için sosyal medyada yer yerinden oynaması gerekirdi! Ağaçların kesilmesine her zaman tepki gösteren Cem Yılmaz, Tarkan gibi sanatçılardan ne bir tweet, ne de hiciv dolu bir paylaşım geldi! Garip bir durum! Normalde bu tür doğa katliamlarında hemen öne atılırlardı!

Şahan Gökbakar da başta sessiz kaldı. Takipçileri ısrarla sorunca şu paylaşımı yaptı:

"Beşiktaş'ta 112 kanserli ağaç kesilmiş. İnsanlar bana ses çıkarmayacak mısın yazıyor? Çıkarmayacağım, çünkü belediye basta olmak üzere, bilim insanları, orman müdürlüğü vs. tüm yetkililer kesilsin demiş. Yanlış uygulama ise verin mahkemeye. Ama zeytin ağaçları kesilmesin demeye devam!"

Şahan konuyla ilgili yapılan son haberleri okumadı galiba! Halbuki Sabah gazetesinde bu ağaç katliamıyla ilgili önemli haberler çıktı.

İBB'nin Anıtlar Kurulu'ndan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden sorunun teşhisi için talepte bulunulmadığı ve ağaçların kesimi için izin alınmadığı ortaya çıktı.

En önemlisi İBB, Orman Bölge Müdürlüğü'nden kesim izni almadan bu ağaçları kesti!