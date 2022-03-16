İkiyüzlü Avrupa! AB Türk Delegasyonu çalışanlarının hakları gasp edildi

KARAR YARGITAY TARAFINDAN ONANDI

Yürütülen yargılama neticesinde, yapılan işlemin hukuka aykırı olduğu, ücretlerin en baştan beri Avro para birimi olarak hesaplanıp ödenmesi ve Toplu Sözleşme hükümlerine göre artış yapılması gerektiği tespit edilerek her bir işçiye çeşitli miktarlarda fark ücret alacağının ödenmesine hükmedildi. Bu kararların tamamı Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti.

Ancak Türkiye'yi yargı kararlarına saygılı olma hususunda her fırsatta eleştiren Avrupa Birliği, bu defa Türk mahkemelerinin vermiş olduğu yargı kararlarının gereklerini yerine getirmedi.