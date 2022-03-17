Çevre dernekleri çınar katliamına sessiz: Neredesınız!

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Beşiktaş
Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacının kesilmesi kamuoyunda tepki çekerken çevre derneklerinden çıt çıkmıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB), Mimarlar Odası
, Taksim Dayanışma Platformu
, Türkiye Erozyonla Mücadele
, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), tarihi çınarların kesilmesinden 7 gün geçmesine rağmen açıklamada bulunmadı. SABAH'a konuşan çevre dernekleri temsilcileri, Çırağan Caddesi'nde 112 çınar ağacının kesilmesinden bilgi sahibi olmadıklarını, açıklama yapmalarının gündemde olmadığını söyledi.
'BENİM BİLGİM YOK'
Konuyla ilgili aradığımız Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz
, "Benim bilgim yok. İstanbul'da olan bir olay, gerçekten bilgim yok. Bilmediğim şey hakkında ne konuşayım? Nerede olduğunu bile bilmiyorum" dedi.
'GÜNDEMİMİZDE DEĞİL'
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ise "Şu an açıklama gündemimizde değil. Yönetim Kurulumuz da bu konuyu gündemine almadı" açıklamasında bulundu. SABAH'a konuşan Taksim Dayanışma Platformu Sözcüsü Tayfun Kahraman
ise, "Bizim değil İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin ya da ilgili meslek odalarının açıklama yapması gerekir. Ziraat Mühendisleri Odası
ve Orman Mühendisleri Odası
'dır. Şu an o sıfatla açıklama yapmam doğru olmaz. Bunun açıklamasını yapmam çok doğru olmayacaktır" dedi.
TEPKİ YAĞIYOR:
MESELE HİÇBİR ZAMAN AĞAÇ OLMADI
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde kestiği çınar ağaçları için İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
'nden izin almamasına uzmanlar, siyasiler ve belediye başkanlarından tepkiler sürüyor.
Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nejdet Balcı:
Ağaçların kesilerek alandan
uzaklaştırılması bizim
için son çaredir. En son
başvurulması
gereken
yöntemdir.
Yapılması
gereken
bu mantarı
izole edebiliyorsak,
ağaçlardan
uzaklaştırabiliyorsak
uzaklaştırmak.
Bu
işi uzmanlarıyla oturup
değerlendirip, yol haritasını
ortaya çıkarıp kamuoyuyla
paylaştıktan sonra
adım adım yürütmek
lazımdı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı:
Mesele
ağaç değil! Hiçbir
zaman da ağaç
olmadı. Ağaç kesiliyor
diye Gezi'de memleketi
ayağa kaldıran,
kamuya zarar verenler;
Dolmabahçe'de
kesilen ağaçlara neden
sessiz?
Talimat
mı gelmedi?
Asırlık
çınarları
keserek
İstanbul'un
'ağaçlı
yolunu'
çıplak
bıraktınız
AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan:
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin Çırağan Caddesi'ndeki
112 adet çınar ağacını hastalık bahanesiyle
kesmesi çevre katliamıdır.
Medeniyet katliamıdır.
İstanbul'umuzun
tarihine şahitlik eden
çınar ağaçlarının kesilmesi
tarih katliamıdır.
Buna tepkisiz kalan
sözüm ona çevre derneklerini,
STK'ları ve
çevrecileri ibretle izliyoruz.
Bu zihniyet, nobran
bir zihniyettir.