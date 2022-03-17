Çevre dernekleri çınar katliamına sessiz: Neredesınız!

Giriş Tarihi: 17.3.2022

Her konuda görüş beyan eden çevre dernekleri ve odalar, İBB’nin Çırağan’daki tarihi 112 çınar ağacını kesmesine sessiz kaldı. SABAH’ın aradığı çevre dernekleri yöneticilerinin, çınar katliamı konusunda “Bilgimiz yok” ve “Gündemimizde yok” demesi şaşırttı