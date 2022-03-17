Dine küfreden Deniz Furkan Talu hakkında gözaltı kararı

Sosyal medya üzerinden Deniz Furkan Talu isimli bir kişi, ağır hakaret ve küfürleri tepki toplayınca hesabını kapamıştı. Müslümanları "ibadethanelerde çocuklara taciz eden sübyancı" olarak nitelendiren Talu, tartışmaya girdiği bir kadına küfürlü paylaşımda bulunmuştu. Tepki toplayan paylaşımlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatmıştı. Cumhuriyet savcılığının incelemesinin ardından Deniz Furkan Talu hakkında gözaltı kararı verildi.

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Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, Talu'yu arıyor. Talu hakkında "Suçu ve suçluyu övme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma yürütülüyor. Deniz Furkan Talu'nun sosyal medya hesabında, benzer şekilde Hz. Muhammed ve İslam dinini sık sık hedef alan paylaşımlar yaptığı görülmüştü. Talu'nun, adliyede şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili Şafak Yayla için de "Seni çok seviyoruz Şafak" yazılı bir paylaşım yaptığı ortaya çıkmıştı.

Alçak paylaşımlar için soruşturma! Müslümanlara ağır küfür ve hakaret etmişti