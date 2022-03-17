İETT can güvenliğini hiçe saydı! İleri derecede arızalı araçları sefere çıkardı

İstanbul'un toplu taşıma sistemi alarm vermeye devam ediyor. İETT otobüsleri her gün kaza yapıyor, yolda kalıyor ve yanıyor. İBB yönetimi bu soruna çözüm üretemezken dün Sarıyer'de gerçekleşen kazalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin vatandaşın can ve mal güvenliğini hiçe saydığı gözler önüne serildi.
Fren sistemi bozuk olan otobüsü servise çıkardı. 42K hat numaralı İETT otobüsü fren sisteminin çalışmaması nedeniyle Sarıyer Ayazağa'nda aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Şoförün çabalarına rağmen durmayan otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine vurdu. İçinde yolcu olmadığı belirtilen otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı. İBB meclis üyesi ve Sarıyer Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Çoşgun, "İBB yine duvara tosladı! Sarıyer Ayazağa-Maslak Yokuşu; İETT'de artık İtfaiye araçları eskortluğunda yolculuk dönemi" diyerek tepkisini gösterdi.
'AĞIR HASARLI OTOBÜSLERİ KULLANAN ŞOFÖRLERE 750 LİRA EKSTRA PARA'
Ayazağı'nda yaşanan kazanın ardından ise skandal bir uygulama çıktı. İBB yönetiminin ağır hasarlı İETT araçlarını kullanan şoförlere ekstra 750 lira ödediği ortaya çıktı.
İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu aracın özelliği ne biliyor musunuz? Arızalı olduğu için bu aracı kullanma "cesareti" olan şoföre 750 TL ekstra para ödenen araç. Ya patlayan fren sonucu yol kenarındaki direk bu aracı durduramasaydı? Ya araç içinde bir vatandaşımız çarpmanın şiddetiyle hayatını kaybetseydi? İETT "ileri derece" arızalı 55 aracı kullanması için 750 TL ilave ücret karşılığı 55 şoförü ikna etmiştir. Adeta ölüm saçan bu uygulama ilk vukuatını ortaya çıkarmıştır. İBB'yi 'acilen' bu uygulamayı sonlandırmaya çağırıyorum..!" ifadelerini kullandı.
'2 ARAÇ PERT OLDU'
Avcılar'da ise dün İETT aracının karıştığı zincirleme trafik kazası trafiği kilitledi. D-100 kara yolu Büyükçekmece istikameti yan yolda ilerleyen İETT otobüsü, kamyonet ve otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Büyükçekmece yönü yan yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Yaşanan kazalar sonrasında Özdemir, "Periyodik bakım önemli. Kış lastiği önemli. Tecrübeli ve eğitimli sürücü önemli. İETT otobüsünün kayması sonucu 2 araca çarpıyor ve yan yolu kapatıyor" dedi.İstanbul’a kar yağdı, İETT yolda kaldı Son dakika: İETT otobüsü kaza yaptı! Patlama panik yarattı