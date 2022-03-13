İstanbul’a kar yağdı, İETT yolda kaldı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrasında vatandaşları taşımakla görevli İETT otobüsleri yolda kaldı. Otobüslerin yolda kaldığı anları vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntüde bir İETT otobüsünün cadde üzerinde vatandaşlar tarafından itildiğini görülüyor. Caddede ilerlemekte güçlük çeken otobüs vatandaşların itmesiyle ilerliyor.

İETT OTOBÜSÜ YOLDA KALDI

Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı ikinci görüntüde ise yokuş aşağıya inmeye çalışan İETT otobüsünün yolda kaldığı görülüyor. Maltepe'de çekildiği belirtilen görüntüde İETT otobüsünün zor anları görüntüye yansıyor.

Kar yağdı, İETT yolda kaldı | Video