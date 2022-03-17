Son dakika | ABD’den teröristlere 150 TIR mühimmat ve hava indirme eğitimi!

Son dakika haberi: ABD'den bir skandal karar daha. Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini çekmeyen Amerikan ordusu 150 TIR dolusu askeri mühimmat, araç ve lojistik desteği gönderdi. ABD'nin ayrıca YPG'li teröristlere hava indirme eğitimleri verdiği öğrenildi.