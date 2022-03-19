Cumhuriyet gazetesi bugün "Atatürksüz Çanakkale asla!" manşetiyle çıktı. Haberde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne denk gelen hutbesinde Çanakkale Zaferi'nin mimarı ulu önder Atatürk'e yer verilmediği belirtildi.

ALGI OPERASYONUNA GİRİŞTİLER!

Cumhuriyet gazetesinin dışında ayrıca Sözcü, Yeniçağ, ODA TV ve TELE 1 de aynı şekilde bir algı operasyonuna girişerek Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Atatürk'ü anmadığını iddia etti.

Atatürk üzerinden algı operasyonu çöktü, Diyanet yalanladı: “Erbaş, Atatürk ve silah arkadaşlarını anmıştır” | Video



ALGI OPERASYONUNU VİDEO ÇÜRÜTTÜ



Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, konuyla bağlantılı çıkan haberlerden sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Atatürk'ü andığını sosyal medyadan belirterek Cumhuriyet ve Yeniçağ'daki haberleri yalanladı. Orhan ayrıca bir video paylaşarak şunları söyledi: "Sanırım masabaşında yazmışlar bu haberi Ama Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Ali Erbaş hocamızın Çanakkale Zaferi törenlerinde ve Çanakkale'deki Berat gecesi özel programında ettiği duaları izleyince yalan habercilik yine deşifre oluyor. Cumhuriyet Gazetesi her zamanki gibi algı operasyonu yapıyor. Sayın Başkanımızın dün ve önceki günkü Çanakkale'de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andığı sözlerini görmezden gelip masabaşında algı kurguluyorlar Gerçekler bu videoda."

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ, DUA EDEREK YAD ETMİŞ!

Orhan tarafından sosyal medyadan paylaşılan Prof. Dr. Erbaş'ın Çanakkale'de yaptığı özel program kaydında ise Erbaş'ın Atatürk'ü ve şehitleri ve gazileri andığı görülüyor. Erbaş duasında şunları söylüyor: "Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere istiklal mücadelesinin bütün önderlerinin, şehitlerimizin, gazilerimizin, ülkemiz ve milletimiz için mücadele edenlerin ruhlarını şad eyle Allah'ım. Ya Rab! Çanakkale'deyiz… Çanakkale Destanı'nın 107. yılını idrak ediyoruz. Çanakkale'yi düşmana geçilmez kılan tüm şehitlerimize ve Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve tüm gazilerimize rahmet eyle Allah'ım…"

DİYANET YALANLADI: "ERBAŞ, ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI ANMIŞTIR"

Orhan yapılan mesnetsiz haberlerin ardından sosyal medyadan başka bir açıklama daha yaparak tüm haberleri şu şekilde yalanladı: "Ali Erbaş'ın Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmadığı iddia edildi. Ali Erbaş, hem Berat Kandili Özel Yayını'nda hem de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Atatürk ve silah arkadaşlarını anmıştır."