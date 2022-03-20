Atatürk üzerinden algı operasyonu çöktü, Diyanet yalanladı: “Erbaş, Atatürk ve silah arkadaşlarını anmıştır” | Video

Cumhuriyet, Sözcü, Yeniçağ, ODA TV ve TELE 1 bir algı operasyonuna girişerek Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla Atatürk’ü anmadığını iddia etti. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan ise konuyla alakalı haberlerin asılsız olduğunu belirterek yalanladı. Orhan, Prof. Dr. Erbaş’ın Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde Atatürk’ü andığını gösteren bir video kaydını sosyal medyadan paylaşarak, “Ali Erbaş, hem Berat Kandili Özel Yayını’nda hem de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Atatürk ve silah arkadaşlarını anmıştır” dedi. İşte o video...