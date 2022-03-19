Giriş Tarihi: 19.3.2022

Bu ağaçları siz kanser ettiniz BARIŞ SAVAŞ

İBB’nin Beşiktaş’taki 112 tescilli çınarı “hasta” diyerek katletmesi en çok ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu: Aynı cadde üzerinde önce Atatürk fotoğraflarını kaldırdılar, şimdi çınarları katlettiler