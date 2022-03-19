Bu ağaçları siz kanser ettiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) yönetiminin gerekli yasal izni almadan Çırağan Caddesi
'nde asırlık çınar ağaçlarını kesmesine Beşiktaş sakinleri sert tepki gösterdi. İBB'yi beceriksizle suçlayan Beşiktaşlı vatandaşlar, "Bu ağaçları bakımsızlıktan kanserli yapan sizsiniz. Tedavi etseydiniz" diyerek tepkilerini dile getirdi.
DERTLERİ ASLA AĞAÇ DEĞİL
Hüseyin Kaya (Emekli üst düzey yönetici):
Beşiktaşımız'ın simgesini kestiler.
Burada yaşayan vatandaşların
görüşünü almadan,
sormadan bu ağaçları kestiler.
İnsanlar da kanser oluyor.
Ama ne yapıyoruz, tedavi için
her yolu deniyoruz. Siz de
tedavileri için her yolu deneseydiniz.
Günümüz teknoloji
çağı. Her yolu deneseydiniz.
Yusuf Şeker (İşsiz, İBB'den siyasi nedenle işten atılmış):
Bu ağaçlar birilerinin
manzarası kapanmasın
diye kesildi. 120
yıldır duran, bakımı
yapılan ağaçlar bir
anda hastalanıp kesiliyor.
Hiç inandırıcı
değil. Bilinçli yapıldığını
düşünüyorum.
Ayşe Fazlıoğlu Yılmaz (Kimyager):
Bunlar
Atatürk'ü kullanıyorlar.
Atatürk'ün bir ağacı yerinden
oynatmamak için neler
yaptığını hepimiz biliyoruz.
İşlerine geldikleri zaman
Atatürk. Müthiş bir kurnazlık
var. Şu anki hükümetin belediyesinden
tek bir ağaç kesilsin
hepsi yeri göğü inletir.
Kemal Atılman (Esnaf emeklisi):
1850'den beri
Beşiktaş'ta ikamet eden bir
aileyiz. Burası 100 yıllık bir
ağaç yoludur ve burası bizim
için çok önemli bir noktadır.
Bu ağaçların tedavi edilip
tekrar kazandırılması lazımdı.
Yaşananlardan oldukça
rahatsızım. Çok üzülüyorum. Gezi olayları
geliyor aklıma.
Onların derdinin ağaç olmadığını
bugünkü tepkisizliklerinden
daha iyi anlıyorum.
SORUMLU İBB'DİR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan:
Süreci tüm
yönleriyle ilk andan itibaren
yakından takip ediyoruz.
Geçmişin ve geleceğin
emaneti olan çınar ağaçlarını
muhafaza etmek en başta şehrin
Belediye Başkanı'na düşen
önemli bir vazifedir.
Tolga ÖZLÜ/
SABAH
SADECE AĞAÇLARI DEĞİL, ATATÜRK FOTOĞRAFLARINI DA ORTADAN KALDIRDILAR
Ercan Ersan (Emlakçı): Yusuf Namoğlu
ve Celal başkanın zamanında Çırağan'dan Dolmabahçe sonuna kadar 107 adet Atatürk resmi dikilmişti. Şimdi nerede bu resimler? Bunların Atatürk'e de saygıları yok. Neden? İstanbul'da başka hiç mi ağaç kalmadı da bunları kestiniz. Kanserliymiş... Bu ağaçları bakımsızlıktan kanserli yapan sizsiniz. Tedavi etseydiniz. Özel malzemeler alsaydınız. Yıllardır bu ağaçlar tedavi ediliyordu zaten. Beşiktaş'ı mahvettiler.
KOCAELİ'NİN ASIRLIK ÇINARLARI BÖYLE KURTARILDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit kent merkezinde bulunan hepsi tarihi tescilli anıt değerindeki 871 çınarı büyük bir özveriyle yaşatıyor. Her biri 130-150 yıllık olan çınarların çeşitli hastalıklara yakalandıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan Aydınlık, kentte 2019'da yaptıkları çalışmayla çınarları kurtardıklarını söyledi. Abbas ÇAKAR
/SABAH