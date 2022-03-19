TÜGVA’ya kumpas örgütlü şekilde 11 ay önce organize edilmiş! TÜGVA’ya operasyonun yazışmaları ortaya çıktı

Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) hukuka aykırı şekilde ele geçirilen verilerin tahrif edilerek sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan Ramazan Aydoğdu'nun, kumpasta organize bir ekiple çalıştığı ortaya çıktı.
KUMPAS İÇİN 11 AY HAZIRLIK YAPILMIŞ
Savcılık soruşturmasında; Ramazan Aydoğdu, Abdullah Polat, Serkan Doğan, Özer Demir ve Gökhan Daştan'ın WhatsApp grubu oluşturduğu, söz konusu grupta Türkiye Gençlik Vakfı'na ilişkin kumpasta yapılması gerekenlerin yazıldığı tespit edildi.
POLAT: "RAMAZAN ABİ SEN DE SALDIRMAYA BİR BAŞLASAN"
Savcılık soruşturmasında yer alan yazışmalarda; 9 Kasım 2020 tarihinde Abdullah Polat'ın, Ramazan Aydoğdu'ya, "Ramazan abi (Ramazan Aydoğdu) Aslında tam sırası haa… Gaz vermek gibi olmasında Sen de saldırmaya bir başlasan" ifadelerini kullandığı tespit
edildi.
AYDOĞDU: "AZ KALDI REİİİS. BEN DE TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM"
Ramazan Aydoğdu'nun; Abdullah Polat'a "Az kaldı reiiis. Ben de tüm hazırlıklar tamam" dediği tespit edildi.
CİHAN YÜCEL 10 EKİM 2021 TARİHİNDE HARETEKETE GEÇTİ
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Metin Cihan mahlasını kullanan Cihan Yücel de, Ramazan Aydoğdu'ndan aldığı kumpas belgelerini 10 Ekim 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.
MURAT ONGUN, ODA TV VE ANKARA KUŞU'YLA İRTİBAT KURMAK İSTEMİŞLER
Abdullah Polat'ın; WhatsApp grubundan fake mailden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'la irtibat kurulmasını istediği, Ramazan Aydoğdu'nun da sosyla paylaşım sitesi Twitter'da yayın yapan Ankara Kuşu'na ve Oda TV adlı internet sitesine ulaşılması gerektiğine yönelik yazılar yazdığı tespit edildi.
İŞTE O YAZIŞMALAR
WhatsApp yazışmalarında yer alan bazı içerikler şöyle:
Tarih: 9 Kasım 2020
Abdullah Polat: Ramazan abi (Ramazan Aydoğdu) Aslında tam sırası haa… Gaz vermek gibi olmasında Sen de saldırmaya bir başlasan.
Ramazan Aydoğdu: Az kaldı reiiis. Ben de tüm hazırlıklar tamam.
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Tarih: 15 Kasım 2020
Abdullah Polat: Seko da (Serkan Doğan) ayrıldı. İçerde adamımız da kalmadı. Ya Ramazan (Ramazan Aydoğdu)
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Tarih: 29 Aralık 2020
Abdullah Polat: Şu Ramazan abi (Ramazan Aydoğdu)
de. Ki belgelerin yarısını almak lazım.. Bunlar bize atlarlarsa elimizde koz bulunsun.
Ramazan Aydoğdu: Vereyim reis sorun yok.
Abdullah Polat: Ben de yazsam mı? Bir başkanın en
çok dikkat etmesi gereken PC başında değilken web
WhatsApp'ını kapatması veya PC'sini kitlemesidir.
Ramazan Aydoğdu: Reis feyk adres lazım.
Serkan Doğan: TÜGVA tutmadı. Şimdi sosyal medya
vakfı mı falan mı yürüyor?
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Tarih: 30 Aralık 2020
Gökhan Daştan: Biraz belge sallarsalar da ortalık
şenlense
Ramazan Aydoğdu: Ağalar ben her türlü
organizasyon var mı bu akşam. Ulan benim atacağım
tweetler bile bu kadar ilgi çekmedi be. Bu elemanlara
belge gönderebiliyor muyuz?
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Tarih: 3 Ocak 2021
Serkan Doğan: Şu mailleri.. Bence yayalım gitsin.
Abdullah Polat: Fake mailden Murat Ongun'a (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü) atalım mı?
Ramazan Aydoğdu: Onlar da vardır bizim teşkilatta yok reis
Serkan Doğan: Çok belirgin değil ama biraz daha belirgin olsa. Çocuk atmış fake deyip girebilirler
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Tarih: 10 Ocak 2021
Abdullah Polat: At at.
Ramazan Aydoğdu: Ya da dur Ankara Kuşu'na ve Oda TV'ye atayım.
Abdullah Polat: Fotoyu atayım mı Zafer'e? Başkanınız ipe gidecek diye.
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Tarih: 6 Mart 2021
Abdullah Polat: Takıyı şampanyayı boş verin de bana tütün lazım. Ama yeşil tütün. Bir tane adam buldum. 1000 TL'ye taksi ile evine getiriyor ama 6 gram. 'Ohaa' dedim. 1000 TL'ye kendim yaparım.
Serkan Doğan: Evde yapan biri yakalanmış 80 kök yetiştirmiş.
Ramazan Aydoğdu: Bizi görevden aldırıp o….. çocuklarını göreve getiren o…… çocukları sağ olsun. Reisler fake adres nereden bana destek lazım.
Serkan Doğan: Nereye destek lazım?
RAMAZAN AYDOĞDU HAKKINDA 12 YIL 3 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun, "Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok Etme, Erişilmez Kılma", "Sisteme Veri Yerleştirme" ve "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediğine dikkat çekildi.
İddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Ramazan Aydoğdu'nun; Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 244-2 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 5 yıl 3 ay, TCK'nun 136-1 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle de 7 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.
CİHAN YÜCEL DE SANIK
İddianamede; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Metin Cihan mahlasını kullanan Cihan Yücel sanık olarak yer alıyor. İddianamede; Cihan Yücel'in, "Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak" suçlarını işlediğine dikkat çekiliyor. Cihan Yücel'in yurt dışında firarda olduğu biliniyor.
VERİLERDE DEĞİŞTİRME YAPILDIĞI BİLİRKİŞİ RAPORUYLA BELGELENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ramazan Aydoğdu'nun TÜGVA'dan ele geçirdiği verilerde değiştirme yaptığı bilirkişi raporuyla tespit edildi.
İddianamede; Ramazan Aydoğdu ve Cihan Yücel'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarının incelendiğine dikkat çekildi.
"BELGE İÇERİKLERİNE MÜDAHALE EDİLMİŞ"
İddianamede şöyle denildi:
"Şüphelilerin kullandığı twitter sosyal medya hesaplarındaki iki video içeriğinde yer alan belirli klasörlerin aynı olduğu, bazılarının değiştirme tarihlerinin de aynı olmasına rağmen bazılarının değiştirme tarihlerinin farklı olduğu, excel formatında şüpheli Cihan Yücel tarafından paylaşılan bir kısım belge içeriklerinin 2016-2018 yıllarına ilişkin veriler içerdiği, ancak bu dosyaların birçoğunun değiştirme tarihlerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin olduğu, bu cihetle, dosya münderecatında tespiti yapılamayan bahse konu belge içeriklerine müdahale edildiğine ilişkin kanaate ulaşılmıştır.."
SÖZDE BELGELER
Savcılık tarafından hazırlanan raporda TÜGVA'dan elde edilen (çalınan) belgelerin neredeyse tamamının değiştirilerek servis edildiğine dikkat çekilerek kamuoyunu uzunca bir süre meşgul eden belgelerden "sözde" olarak bahsedilmesi belgelerin üzerinde oynanarak değiştirildiğinin diğer açık bir ifadesi oldu.