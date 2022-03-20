Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' kitabına vatandaşlardan yoğun ilgi geldi. Yaklaşık 2 hafta önce satışa çıkan kitap, en çok satanlar arasında ilk sırada yer aldı.

Kitaba ilgi gösteren okuyucular, "Bence okumaya değer bir kitap. Almayı düşünüyorum" ifadelerini kullanırken. Bir başka okuyucu ise: "Bu kitabın ülkemizin ekonomisini çok iyi anlattığını düşünüyorum. Herkesin alıp bir kere okumasını istiyorum." dedi.

Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' kitabı en çok satanlarda ilk sırada! | Video

"ÇOK NET BİR BİÇİMDE İFADE EDEBİLİRİM Kİ, BİZ KÖPRÜYÜ GEÇTİK"

Albayrak'ın kaleme aldığı kitabın tanıtım bülteninde, içeriğe dair önemli ipuçları veren ifadeler yer aldı.

Burası Çok Önemli' isimli kitabın tanıtım bülteninde yer alan ifadeler şöyle:

Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik.

EVET!