Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' kitabı en çok satanlarda ilk sırada! | Video

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı, 'Burası Çok Önemli' kitabı en çok satanlar sıralamasında ilk sırada yerini aldı. 2 hafta önce satışa çıkan kitaba vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Albayrak'ın kaleme aldığı kitap, Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolculuğunu aktarıyor.