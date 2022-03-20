Video Haber Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' kitabı en çok satanlarda ilk sırada! | Video
Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' kitabı en çok satanlarda ilk sırada! | Video

Berat Albayrak'ın kaleme aldığı 'Burası Çok Önemli' kitabı en çok satanlarda ilk sırada! | Video

20.03.2022 | 11:47

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Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı, 'Burası Çok Önemli' kitabı en çok satanlar sıralamasında ilk sırada yerini aldı. 2 hafta önce satışa çıkan kitaba vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Albayrak'ın kaleme aldığı kitap, Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolculuğunu aktarıyor.

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