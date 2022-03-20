Son dakika | Tehlikeli ve çirkin girişim: Muğla’daki darp olayı provokatörlerin malzemesi oldu!

KONTROLSÜZ ÇİRKİNLİK, UZMAN ÇAVUŞUN HASTANEDE ÖLDÜRÜLMESİ ÇAĞRISINA KADAR GİTTİ

Bir yandan doktorlar adına bir yandan uzman çavuşlar, polisler adına paylaşımlar yapan söz konusu grup uzman çavuşların hastanede öldürülmesi, polislerin doktorlara saldırı için hazırlıklar yaptığı gibi çirkin ve gerçekdışı paylaşımları dolaşıma soktu. Polislerin sözde doktorlardan hesap sormak için hastane basacağı algısıyla ilgisiz talim görüntülerini kullanan provokatörler, diğer taraftan da sağlık çalışanı görüntüsüne büründürdükleri hesaplardan Uzman Çavuş Ali Akdağlı'nın hastanede doktorlar tarafından öldürülmesi imasında bulundu.

PROVOKASYONA DİKKAT!

Gerçek dışı ve toplumsal kaos hedefi güden paylaşımların birçok kişi tarafından da yeniden paylaşıldığı ve yorumlar yazıldığı dikkat çekerken vatandaşlar gerçek dışı bu paylaşımlara itibar etmemesi konusunda uyarılıyor.