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Giriş Tarihi: 21.3.2022 21:16 Son Güncelleme: 21.3.2022 21:29

CHP'de Selahattin Demirtaş'ı 'aklama' yarışı! CHP'li Faik Öztrak, Tuncay Özkan'a arka çıktı

CHP’de Selahattin Demirtaş’ı ’aklama’ yarışı! CHP’li Faik Öztrak, Tuncay Özkan’a arka çıktı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Terör hükümlüsü ve HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Barış insanı" ifadesini kullanan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a destek verdi. Bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin fikri sorulan Faik Öztrak, "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Youtube üzerinden yayın yapan bir kanala verdiği röportajı sosyal medyadan paylaşarak, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Selahatin Demirtaş için "Barış insanı" demişti.

Özkan, "Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu durum hukuksuzluktur. O nedenle cezaevinde ziyaret ettim. Yine ederim. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

CHP SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK ARKA ÇIKTI: HAKSIZ YERE İÇERİDE

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün düzenlediği basın toplantısında Tuncay Özkan'a arka çıktı. Konuya ilişkin fikri sorulan Faik Öztrak, "Demirtaş'ın haksız yere siyaseten içeride tutulduğu herkesin bildiği bir gerçektir." dedi.

"CHP, HDP'YE KARŞI MESAFE KOYACAK MI?"

"HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliklerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük sloganları atılması tepkiye neden oldu. CHP, terörle arasına mesafe koymadığı eleştirisi alan HDP'ye karşı mesafe koyacak mı?" sorusuna Öztrak, "CHP'nin terörle arasında açık seçik ve net şekilde koymuş olduğu mesafeyi tartışmak kimsenin haddi değildir." diyerek cevap verdi.

CHP'li Tuncay Özkan “Demirtaş barış insanıdır” dedi: Sosyal medyadan tepki yağdı!

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CHP'de Selahattin Demirtaş'ı 'aklama' yarışı! CHP'li Faik Öztrak, Tuncay Özkan'a arka çıktı
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