CHP’de Selahattin Demirtaş’ı ’aklama’ yarışı! CHP’li Faik Öztrak, Tuncay Özkan’a arka çıktı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Youtube üzerinden yayın yapan bir kanala verdiği röportajı sosyal medyadan paylaşarak, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Selahatin Demirtaş için "Barış insanı" demişti.

Özkan, "Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu durum hukuksuzluktur. O nedenle cezaevinde ziyaret ettim. Yine ederim. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.