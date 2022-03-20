CHP’li Tuncay Özkan “Demirtaş barış insanıdır” dedi: Sosyal medyadan tepki yağdı!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Youtube üzerinden yayın yapan bir kanala verdiği röportajın bir kısmını sosyal medyadan yayınladı. Özkan, cezaevinde kaldığı dönemden sonra Selahattin Demirtaş'ın cezaevine girmesi sonrasında onu ziyaret etmesi hatırlatıldığında şu cevabı verdi:

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ BİR SİYASET ADAMIDIR, BİR BARIŞ İNSANIDIR"

"Çok daha değerli. Ben Selahattin Demirtaş'ı bütün siyasi çizgisi boyunca takip ettim. Bugün içinde bulunduğu durumu bir hukuksuzluk ve haksızlık olarak değerlendiriyorum. Onunla dayanışma içinde olmayı, bu ülkenin topraklarına ve insanlarına yapılabilecek en güzel şeylerden biri olarak görüyorum. O nedenle ziyaret ettim, yine ederim. Selahattin Demirtaş bir siyaset adamıdır, bir barış insanıdır. O nedenle de Selahattin Demirtaş'a karşı bu ülkede yapılan haksızlığı ve hukuksuzluğu kabul etmiyorum, reddediyorum"

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİSTE YERİNİ ALACAKTIR"

"Selahattin Demirtaş cezaevinde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sıralarda politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde yerini alacaktır. Bugün Selahattin Demirtaş ve pek çok insan layık olmadıkları bir yerdeler. Onların layık oldukları yerlere gelmesi için mücadele etmek, bu topraklarda kardeşliğe, barışa, özgürlüğe, dayanışmaya ve büyük Türkiye idealine büyük Türkiye coşkusuna, büyük Türkiye çalışmasına güç vermek demektir. Bu gücün o dayanışmanın bir parçası olmaktan gurur duyarım."

"HEMEN ÇIKMALIDIR"

"Önümüzdeki günlerden önce yerini alacaktır' dediniz, buradan şunu anlamalı mıyız, seçimlerden önce Selahattin Demirtaş çıkabilir mi?" sorusuna ise Tuncay Özkan şu şekilde cevap verdi:

"Bence hemen çıkmalıdır. Hemen bırakılmalıdır. Bugün içerde kalmasının tek sebebi var. Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi 'Seni Başkan yaptırmayacağım' sözüdür. Onun dışında hiçbir şey yoktur. Selahattin Demirtaş 'sen Başkan olabilirsin' deseydi, bugün el üstünde tutulurdu."

"DEMİRTAŞ'A 'BARIŞ İNSANI' DİYEBİLMEK DE ANCA BİR CHP'Lİ İSİMDEN BEKLENİRDİ"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Tuncay Özkan'ın Demirtaş hakkında "barış insanıdır" sözlerine sosyal medyadan tepki gösterenlerden oldu. Arvas sosyal medya hesabından şöyle tepki gösterdi: "Onlarca insanın kanı elinde olan terörist Selahattin Demirtaş'a "barış insanı" diyebilmek de anca bir CHP'li isimden beklenirdi. CHP kadrolarının bu derece HDP'lileşmesinin en büyük sebebi ise yıllardır sırf Erdoğan karşıtlığı yapmak uğruna bunlara sessiz kalan partililerdir."

"BİR PARTİNİN VAADİ KAOS OLUR MU? OLDU"

-Terör hükümlüsü S. Demirtaş, CHP'li Tuncay Özkan'a göre 'barış insanı' Özkan, ABD silahıyla ülkemizi bölmek isteyen terör örgütü sözcüsünü yeniden TBMM'de görmek istiyormuş. KHK üzerinden FETÖ'cülere özgürlük, Soros'culara özgürlük... Bir partinin vaadi kaos olur mu? Oldu.

- HDP ile beraber haşrolun inş! Demirtaş teröristtir.

- Kansız bunlar, oy için yemeyecekleri halt yok.

- CHDPKK deyince bozulmayın sonra…

- Rezalete bakar mısınız? Selahattin Demirtaş PKK'ya destek verdiği için hapiste. Bir ülkeyi bölmeye çalışan terör örgütüne destek vermenin adı siyaset değildir. Demirtaş siyaset adamı değildir: Kendisi, terörist başının heykelini dikmek istediğini söyleyen kişidir

- Çıkınca hep birlikte Öcalan'ın heykelini yontarsınız artık.

- Ne çektin sen birader. FETO seviciliğinden, terörist seviciliğe terfi etmişsin. Ar falan kalmamış artık.

- Selahattin Demirtaş: Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz. Tuncay Özkan: Demirtaş barış insanıdır. Terörle, teröristle barışılamaz! Türk milleti terörü çoktan mahkum etti!

- Selahattin Demirtaş hangi ideolojiye hizmet ediyor. Madem barış insanı.. PKK'nın siyasi oluşumu içinde işi ne? APO'ya özgürlük mücadelesi veren bir adamı nasıl olurda ön plana çıkarma hevesi taşıyorsunuz. Boşuna heveslenmeyin milletimiz ve Diyarbakir Anneleri buna müsaade etmez.

- Bunu söylemek Sur'da verdiğimiz şehitlere ihanettir.

- Amacınız vatan millet devlet değil zaten. Koltuk makam mevki. Kaçak villanıza villa, milyon dolarlarınıza milyon dolarlar katmak. Erdoğan gitsin de görüşünden yola çıkarak ABD ile de görürsünüz, AB ile de PKK ile de görüşürsünüz, Demirtaş ile de Ama biz bunları unutmayacağız.

- İşte bu yüzden kaybetmeye mahkumsunuz, İşte bu yüzden bu millete ait değilsiniz İşte bu yüzden (tek partili rejim hariç) sittin sene iktidar olamadınız ve olamayacaksınız. Teröristi savunduğunuz için bu millet Sizi ilelebet iktidar yüzü göstermeyecek

- Eli kanlı terörist Selahattin Demirtaş'ın yeri hiçbir zaman TBMM olmayacak. CHP ve diğer muhalif partiler sayesinde meclisimize giren, HDP ise tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır. Demirtaş'ı ziyaret edeceğin adres değişmeyecek, özledikçe cezaevine gidebilirsiniz.

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