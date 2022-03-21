Hasta olmayan ağaçlar da kesildi

Orman Mühendisleri Odası
İstanbul Şube Başkanı Nejdet Balcı
, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) yönetimi tarafından gizlice ve yasal izin olmadan Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi
'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesine tepki gösterdi. "Kesilen 112 ağacın bir kısmının, kök yüzeylerinin sağlıklı olduğu gördük. Özellikle bu ağaçlar için, can ve mal güvenliği tehlikesi oluşturduğuna nasıl karar verdiniz?" diye soran Nejdet Balcı, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTIK
Çınar ağaçlarının kesilmesi ortaya çıkınca Orman Mühendisleri olarak bizzat olay yerine giderek ağaçların kök yüzeylerinde inceleme yaptık. Ancak 2 yılda 112 çınar ağacı kesildiği için hepsinde inceleme gerçekleştiremedik. Sadece 1 günde kesilen 39 ağacın kök yüzeylerine baktığımızda bunlardan 10 tanesinin sağlam olduğunu gördük. Kökleri ve kök yüzeyi sağlam olan bir ağaç herhangi bir şekilde can ve mal güvenliğini tehdit etmez. Biz bunu söyleyince olayı 'mantar hastalığı olduğu için kestik' dediler. Ancak o zaman da mantar hastalığı olan bir ağacın kesimi bu şekilde olmaz. Bunu yaparsanız, 'Diğer ağaçlara da sıçrasın onlar da zaman içinde kurusun onları da keselim' gibi bir anlam çıkar. Bu olayın boyutunu daha farklı noktaya taşır.
CEZA HER AĞAÇ İÇİN OLMALI
Orman Bölge Müdürlüğü
konuya bütün olarak bakmış ve 4 bin 274 TL idari para cezası kesmiştir. Bu para cezası çok düşük. Halbuki tek ağacın kesildiği bir olay ile iki yıl içinde 112 adet ve en son kesilen 39 çınar ağacının kesildiği olayın cezası aynı olmaması gerekir. Kesilen her ağaç için ayrı ayrı düşünmek gerekir.
NEDEN SESSİZ KALDILAR?
Gezi Parkı
'nda ağaçların yeri değiştirileceğinden dolayı ortalığı ayağa kaldıran meslek odaları, çevreci dernek, vakıf ve platformların sessizliğine anlam veremiyorum. Bugün de tamamen ağaç hassasiyeti olan bu konu için iki çift laf etmelerini beklerdik.
İBB BU SORULARA YANIT VERMELİ
"Kesilen 112 ağacın bir kısmının, kök yüzeylerinin sağlıklı olduğu gördük." diyen Nejdet Balcı, İBB'ye 7 önemli soru yöneltti:
Bu ağaçlar için, can ve
mal güvenliği tehlikesi oluşturduğuna
nasıl karar verdiniz?
Ağaçların akustik tomografi
çekilmiş midir?
Çekildi ise bu tomografi
görüntülerini kim yorumlamıştır?
Çekilmedi ise neden
çekilmemiş ve o ağaçların
kesilmesine, neye göre karar
verilmiştir?
Kök yüzeyleri can ve mal
güvenliğini tehlikeye atmayacak
kadar sağlıklı olduğunu
gözlemlediğimiz çınarların
kesilmesine, Ceratocystis
Platani (Çınar ağacına arız
olan mantar) nedeniyle karar
verildi ise bu ağaçlarda bu
mantarın olup olmadığı tespit
edildi mi?
Kalan ağaçlarda bu mantarın
bulaşmadığı tespit edildi
mi?
Bundan sonra bu bölgede
kalan sağlıklı çınarları güvence
altına aldık diyebilir miyiz?
Kesilen ağaçların yerine
ıhlamur ve batı çınarları
diktiklerini veya dikeceklerini
söylüyorlar, bu kararı hangi
bilimsel gerekçelerle aldınız?