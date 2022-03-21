Semra Güzel’in yüksek mahkeme başvurusu karara bağlanacak

Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sonucu öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Söz konusu fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Güzel "sözlüm" diyerek kendini savunmuş, ortaya çıkan kareler sosyal medyada da büyük tepki toplamıştı. O fotoğraflar ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Tüm bu sürecin ardından Güzel'in dokunulmazlığı TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kaldırıldı.

AYM'YE BAŞVURDU

Güzel, iki ayrı TBMM kararının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, Semra Güzel'in yaptığı başvuruyu gündemine aldı ve yarın Genel Kurul da görüşülüp karara bağlanacak.

SON DAKİKA! HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı