SON DAKİKA! HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı.

Öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan ve HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında düzenlenen dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi TBMM'ye sunuldu.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI

TBMM Genel Kurulu, terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan, ve "nişanlımdı" diyerek kılıf uydurmaya çalışan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığını 327 oyla kaldırdı.

Başsavcılık, Güzel hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla soruşturma başlattı. Güzel'in ifade için başsavcılığa çağırılması bekleniyor. Başsavcılık, ifade işlemlerinin ardından, delilleri değerlendirerek Güzel hakkında kamu davası açılıp açılmayacağını değerlendirecek.

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI BASINA YANSIMIŞTI

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

TBMM Genel Kurulunda Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

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