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Giriş Tarihi: 22.3.2022 14:01 Son Güncelleme: 22.3.2022 14:44

Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama! Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi

İHA
Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde patlama! Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi

Son dakika haberi... Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında mühimmat sevki esnasında patlama meydana geldi. Olayda 2 özel harekat polisi yaralandı.

Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında mühimmat sevki esnasında patlama meydana geldi. Olayda 2 özel harekat polisi yaralandı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 13.30 sularında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında bir patlama yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "Patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat personelimiz Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır" denildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada: "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde anti-tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 2 Kahraman Özel Harekat Polisimiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rabbim Kahraman Polislerimize tez zamanda şifa versin inşallah." ifadelerini kullandı.

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Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama! Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi
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