FETÖ’cülerden ‘bot’ hesap provokasyonu: Kirli oyunu bu kez Emniyet üzerinden yürüttüler

EMRE USLU'NUN ARKADAŞINDAN POLİS EŞİ YALANI

Sosyal medyada "Rosalinda" isimli hesap, kendini polis eşi olarak tanıtıyor. Eski tarihli paylaşımlarına bakıldığında ise; firari FETÖ'cü terörist Emre Uslu ile çok yakın oldukları görülüyor. Kendini polis eşi olarak tanıtan Tuğba isimli başka sahte hesap ise kendisini hemen ele veriyor. FETÖ'cülerin AK Parti iktidarına karşı kurguladıkları tüm sosyal medya operasyonlarına katılan sözde polis eşi, eski paylaşımlarıyla hesabın açılma maksadını belli ediyor. FETÖ'cülerin sosyal medya ekipleri, şubat ve mart aylarında aynı anda açılmış yüzlerce bot hesap ile Türk polisi kılığında FETÖ'nün tezlerini paylaşımda bulunarak algı operasyonlarına devam ediyorlar. İşte o paylaşımlardan bazıları: