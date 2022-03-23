Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde NATO Zirvesi öncesi kritik MGK toplantısı

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE DEĞERLENDİRİLECEK

Terörle mücadele operasyonları masadaki bir diğer başlık. MGK toplantısında PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele değerlendirilecek.

Yurt içindeki ve sınır ötesindeki operasyonlarda gelinen son durum gözden geçirilecek.