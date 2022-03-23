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Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi | Video 23.03.2022 | 19:30
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Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK toplantısı sona erdi | Video 23.03.2022 | 19:21
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SON DAKİKA: İBB’nin ulaşıma zam teklifi reddedildi! | Video 23.03.2022 | 16:46
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Son dakika: AFAD duyurdu! Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem | Video 22.03.2022 | 17:32
Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor. NATO Zirvesi öncesi gerçekleşen toplantıda masada önemli konular var.