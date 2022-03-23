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Giriş Tarihi: 23.3.2022 20:43

Viranşehir ’da bıçaklı kavga:1 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Viranşehir ’da bıçaklı kavga:1 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kavga Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada M.İ. İsimli genç aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
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Viranşehir ’da bıçaklı kavga:1 yaralı
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