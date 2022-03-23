Viranşehir ’da bıçaklı kavga:1 yaralı

Kavga Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada M.İ. İsimli genç aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı