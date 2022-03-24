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Giriş Tarihi: 24.3.2022 06:59 Son Güncelleme: 24.3.2022 07:03

İBB tarihi çınar ağaçlarını katletmişti! Orman Mühendisi Levent Dikmen: Çınarlar kanser değildi cahilce kestiler

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İBB tarihi çınar ağaçlarını katletmişti! Orman Mühendisi Levent Dikmen: Çınarlar kanser değildi cahilce kestiler

İBB’nin katlettiği 112 çınar ağacıyla ilgili konuşan Orman Mühendisi Levent Dikmen, “Çınarlara konulan kanser teşhisi yanlış. İBB Daire Başkanı’nın ‘hastalık bulaşıcıymış’ gibi açıklaması ise cahilce" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş'ta 112 çınar ağacını kesmesiyle ilgili tepkiler sürüyor. Orman Mühendisi Levent Dikmen, yapılan kesim işleminin büyük bir yanlış olduğunu söyledi.



Çocukluk ve gençlik yıllarında o çınarların bulunduğu bölgede yaşadığını anlatan Dikmen, "O ağaçlar kesinlikle kurtarılabilirdi. Bu nedenle kesilmemeliydi.



Ağaçlar köklerinin hava almasının mümkün olamadığı bir ortamda yaşamak zorunda bırakılmış" diye konuştu. İBB yönetiminin koyduğu 'Çınar kanseri' teşhisinin tamamen yanlış olduğunu aktaran Dikmen şunları söyledi:



CAHİLCE BİR TESPİT
Kanser teşhisi tamamıyla yanlıştır. Bu hastalık kanser filan değildir. Asla da bulaşıcı değildir. İBB Daire Başkanı'nın açıklamalarında, sanki hastalık dallardan bulaşıyormuş gibi bir açıklama gördüm.



Son derece cahilce bir konuşma, son derece cahilce bir tespittir. Bu kanser değildir. İletim borularının tıkanması dolayısıyla ağacın gün gün yani kangren olan kısımlarının ölüme sürüklenmesidir.



ÖNCE DALLAR ÖLÜYOR
Ağacın yaşaması için toprağın nefes alıp vermesi gerekir. Buna nitrifikasyon diyoruz. Fakat bu ortamı bulamadıkları zaman kapalı ortamda toprak hastalanır ve kötü patojenler, mikroorganizmalar türer.



Bunun sonucunda ağacın iletim boruları tıkanır ve ölümler meydana gelir. Bu ilk önce dal ölümleriyle kendini gösterir. Kesilen çınarlarda böyle bir durum söz konusuydu.



NASIL KURTARILIR GÖSTERELİM
Çınarları kurtarmak için ağaçların bulunduğu yollarda beton atarak bir yol tekniği değil de çelik saclardan toprağın hava alabileceği şekilde bir teknoloji kullanılabilir.



Demonstrasyon çalışmalarıyla biz bu ağaçların nasıl kurtarılabileceğini herkese gösterebiliriz.

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İBB tarihi çınar ağaçlarını katletmişti! Orman Mühendisi Levent Dikmen: Çınarlar kanser değildi cahilce kestiler
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