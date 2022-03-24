Şehit polislere veda

Bingöl
'de, mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memurlarından Birol İli (32) için memleketi Erzurum
'da tören düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce
'nin de katıldığı Narmanlı Camii'ndeki törene, eşinin özel harekâtçı kıyafetleriyle gelen Merve İli, "Biliyor musunuz, dün bizim evlilik yıldönümümüzdü. Bana armağan olarak şehadetini verdi" diye ağladı. Tabutun başında babasının fotoğrafını öpen 3 yaşındaki Metehan'ın, annesine "Babamın tabutu açılmıyor" demesi ise yürekleri dağladı.
Evlilik yıldönümünde şehit olan İli, Aziziye
ilçesine bağlı Demirgeçit köyünde toprağa verildi. Şehit polis Necati Aygün için ise memleketi Aydın
'ın Çine
ilçesine bağlı Karakollar Mahallesi'nde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da katıldığı törende, şehidin eşi Gülçimen Aygün, babası Mehmet Aygün
ve kardeşi Burçin Güzel, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Acılı baba, oğlunun elinden bırakmadığı fotoğrafına sarılarak öptü. Öte yandan, Tekirdağ
'ın Kapaklı ilçesinde görevli 42 yaşındaki polis memuru Şükrü Yiğit ise görevi başında kalp krizi geçirerek şehit oldu.