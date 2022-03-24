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Giriş Tarihi: 24.3.2022

Şehit polislere veda

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Şehit polislere veda

Bingöl’de şehit olan polis memurları Birol İli ve Necati Aygün son yolculuklarına uğurlandı. Şehit İli’nin eşi, “Evlilik yıldönümümüzde şehadetini armağan etti” diyerek ağladı

Bingöl'de, mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan polis memurlarından Birol İli (32) için memleketi Erzurum'da tören düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin de katıldığı Narmanlı Camii'ndeki törene, eşinin özel harekâtçı kıyafetleriyle gelen Merve İli, "Biliyor musunuz, dün bizim evlilik yıldönümümüzdü. Bana armağan olarak şehadetini verdi" diye ağladı. Tabutun başında babasının fotoğrafını öpen 3 yaşındaki Metehan'ın, annesine "Babamın tabutu açılmıyor" demesi ise yürekleri dağladı.



Evlilik yıldönümünde şehit olan İli, Aziziye ilçesine bağlı Demirgeçit köyünde toprağa verildi. Şehit polis Necati Aygün için ise memleketi Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Karakollar Mahallesi'nde tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da katıldığı törende, şehidin eşi Gülçimen Aygün, babası Mehmet Aygün ve kardeşi Burçin Güzel, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Acılı baba, oğlunun elinden bırakmadığı fotoğrafına sarılarak öptü. Öte yandan, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde görevli 42 yaşındaki polis memuru Şükrü Yiğit ise görevi başında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

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Şehit polislere veda
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