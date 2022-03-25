ABD’li vakıf Ruşen Çakır ve Hasan Cemal’i fonlamaya devam ediyor! İşte Türkiye’de fonlanan kuruluşlar

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın; Türkiye'de yayın yapan medya kuruluşlarını fonlamaya devam ettiği ortaya çıktı.
Chrest Foundation Vakfı'nın; Gazeteci Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'a 80,462 dolar ve Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün 65,305 dolar hibede bulunduğu öğrenildi. Vakfın; Hrant Dink Vakfı'na 69,105 dolar fonladığı bildirildi.
Chrest Foundation Vakfı'nın; 2016-2022 yılları arasında Medyascope'a 577 bin 462 dolar, P24'e 2019-2021 yılları arasında 130 bin 305 dolar fonladığı tespit edildi.
MEDYASCOPE İSVEÇ VE NORVEÇ'TEN DE FONLANDI
Medyascope'un 2017 yılında İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı tespit edilmişti. Medyascope'un söz konusu fonu, sivil toplum örgütü olarak aldığı ifade edildi. Medyascope'un Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan ise 582 bin Norveç Kronu hibe desteği aldığı ortaya çıkmıştı.
BAĞIMSIZ GAZETECİLİK PLATFORMU P24'E 63 BİN 4 DOLAR FON!
İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Şubesi de; Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ü fonlandığı ve söz konusu siteye 2015 yılında 63 bin 4 dolar hibe verdiği tespit edilmişti. İsveç, söz konusu hibeyi P24'e sivil toplum örgütü olarak verdiğini iddia etti.
BİANET'E 7 MİLYON 672 BİN 448 ABD DOLARI
AK Parti Hükümeti'ni eleştiren ve muhalefete destek veren haberleriyle bilinen 'Bianet' adlı internet sitesinin ise İsveç devletinden 2007-2021 yılları arasında toplam 7 milyon 672 bin 448 ABD doları fonlandığı tespit edilmişti.
BİR YILDA 1 MİLYON 427 BİN FONLANDI
İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın, Bianet adlı internet sitesine 2019 ve 2020 yılları arasında 1 milyon 427 bin 733 dolar fonladığı bildirildi. Ajansın, Bianet yöneticilerine 2019 yılında 613 bin 374 dolar ve 2020 yılında 814 bin 359 dolar hibede bulunduğu öğrenildi.
2021'DE HEDEF 877 BİN 706 DOLAR
Ajansın, 2021 yılında Bianet'e 877 bin 706 dolar ödemeyi planladığı ifade edildi. Ajans, Bianet'i sivil toplum örgütü olarak tanımlıyor.