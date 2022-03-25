Rusya’ya karşı yeni yaptırım dalgası





RUS WAGNER GRUBU HER YERDE

Wagner Grubu, ilk olarak 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki bir çatışmada Rus yanlısı ayrılıkçıları desteklerken ortaya çıkan bir grup paralı asker. O zamandan beri Suriye, Mozambik, Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti de dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki çatışmalarda yer aldı.