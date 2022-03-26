Hasta ve hasta yakınları dikkat!: Ücret talep edeni şikayet edin

Özel hastaneler dâhil acil hal kapsamında sunulan tüm tedavi masrafları SGK tarafından karşılanıyor. Acil hal kapsamında bulunan hastalıklar, iş kazası, trafik kazası ve benzeri durumlarda oluşan yaralanma ve travmalar sonucu alınan sağlık hizmetlerinden ilave ücret ve katılım payı alınmıyor. Sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşlarında acil hallerde sunulan sağlık hizmet bedellerinin SGK tarafından ödenebilmesi için acil halin belgelendirilmesi kurumca acil halin kabul edilmesi gerekiyor.

ACİL DURUMDA ÜCRET TALEP EDENİ ŞİKÂYET EDİN

Acil olarak hastaneye başvuran hiç kimseden ücret alınmıyor fakat doktor kontrolü sonrasında acil durum kabul edilmeyenlerden ücret alınıyor. Sağlık Uygulama Tebliği'nin(SUT) katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri ile ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerine ilişkin maddelerine göre; SGK ile sözleşmeli veya sözleşmesiz sağlık hizmet sunucuları tarafından sunulan acil sağlık hizmetlerinden dolayı kişilerden katılım payı ve ilave ücret alınmıyor. Hastane tarafından vatandaşa sunulan acil sağlık hizmetleri dolayısıyla herhangi bir ücret alınması halinde, tedavi gören ve ücret ödeyen kişi bulunduğu ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da CİMER'e şikâyet'te bulunabilir.