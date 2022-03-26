GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Sürücü belgesi yenileme işlemi başvurusunda bulunacak kişiler eski tip sürücü belgelerini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.13 TL olan değerli kâğıt bedeli ve 2 TL vakıf payı ile birlikte toplamda 15 TL olan başvuru ücretini, sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler başvurudan önce olan değerli kâğıt bedelini vergi dairesi müdürlüklerine, https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir. (Vakıf payı olan 2 TL vergi dairelerinden ve ya https://ivd.gib.gov.tr adresinden tahsil edilmemektedir)

Sürücü belgesini yenilemek isteyen kişiler yetkili sağlık kuruluşlarına giderek sürücü olur raporu almalıdır. Alınan sağlık raporları 2 sene geçerli olup sürücü belgelerini yenilemek isteyenler bu raporları kullanabilirler.