Boğaz girişinde bulunan mayın yürekleri ağza getirdi

Ukrayna
'nın Rus savaş gemilerine karşı döşediği ancak hat kopunca başıboş sürüklenen 420 mayın tehdidi, kıyımıza dayandı. İstanbul Boğazı
girişinde tespit edilen mayın, SAS timlerince imha edildi. İstanbul Boğazı'na yaklaşan bir ticari gemi personeli, dün sabah Sarıyer
Garipçe açıklarında mayın gördüğünü haber verdi. Sahil Güvenlik
alarma geçti. Boğaz, 6 saat çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Su Altı Savunma (SAS) komandoları, çarpması halinde bir gemiyi batırabilecek güçteki mayını, güvenlikli bir bölgede imha etti.
HAVADAN VE DENİZDEN KOORDİNELİ ÇALIŞMA:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, "Mayının eski tip olduğu belirlendi. Konuyla ilgili hem Ukrayna hem Rus makamlarıyla görüştük. Deniz Kuvvetlerimizin yüzer ve uçar unsurları müteyakkız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Gerekli tedbirler alındı" dedi. Mayın avlama gemileri TCG Akçakoca ve TGC Akçay, bölgeye intikal etti. Boğaz'da ikinci bir mayın bulunduğu iddiaları ise yetkililer tarafından yalanlandı.
BALIKÇILAR TEDİRGİN: NEREDE KARŞIMIZA ÇIKACAK BELLİ DEĞİL
BALIKÇI CEMAL MALKOÇ:
Buradan balıkçı arkadaşlarımıza sesleniyorum. Mayınları gördüğünüz yerde 112 Acil'den Sahil Güvenlik hattına bildirerek can ve mal güvenliği açısından bildirmenizi istiyoruz. Bizim balıkçı gemilerinin o tür mayınlara çarpması esnasında batmama ihtimali yok.
BALIKÇI MUSTAFA ZORLU:
Denizde görünmeyen bir tehlike. Denizdeki balıkçılar olarak tedirginiz. Ne zaman nerede karşımıza çıkacağı belli değil.
'BİR GEMİYİ BATIRMA GÜCÜNDELER'
İstanbul Boğazı'nda tespit edilen mayınla ilgili gelişmeleri uzmanlar SABAH'a değerlendirdi.
Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ:
Bundan sonra da belki sıklıkla böyle ihbarlar alacağız ve böyle mayınlar ortaya çıkacak. Devamı gelecektir. Tehlikeli ve riskli bir süreç, iğneyle kuyu kazmak kadar sabır gerektiren bir süreç.
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihat Yaycı:
Bu 30 kilogramlık bir mayın. YM tipi bir mayın. Bir gemiye çarpmayla patlıyor ve bir gemiyi batırma gücündeler. Bir de 120 kilogramlık olanlar var, onlar daha sonra gelecektir. Akıntının onları sürükleme gücü daha düşüktür. Bunlar 4 kat daha hızlı gelmektedir. Buradan akaryakıt tankerleri geçiyor, bunların çarpması durumunda İstanbul'da büyük bir felakete yol açabilir. Hava karardığı zaman boğazda trafik nasıl işleyecek? Güvenli kanal tesis edip İstanbul Boğazı'nın da emniyetinin sağlanması gerekiyor. Deniz kuvvetlerimizin mayın avlama gemileri var. Bunlar bu işin profesyonelleri. Deniz kuvvetleri gereğini yapacaktır.