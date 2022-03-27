Türkiye'den Atina'ya sert uyarı! "Bu çabalarınız boşuna"





YUNAN VEKİLDEN ELEŞTİRİ

Komünist Parti (KKE) Milletvekili Thanasis Pafilis, konuya ilişkin parlamentoda "Hangi teçhizat üstünlüğünü sağlayacağız? Rafale uçakları bizi nasıl üstün kılacak? Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Türkler, denizaltılarımızdan daha modern ve muhtemelen daha iyi olacak Tip 214'ü alacak. Hangi donanım mükemmelliğini sağlayacağız?" ifadeleriyle hükümeti eleştirmişti.