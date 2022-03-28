CHP’deki taciz iddialarını dile getiren Cevahir Akyıldız savunmasını verdi!

Kocaeli'nde, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak hakkındaki taciz iddialarını, genel merkezden yöneticilerinde katıldığı il danışma toplantısında gündeme getiren ve Koçak ile davalık olan Gebze İlçe Yöneticisi Cevahir Akyıldız, toplantı sonrasında disipline verildi. Kendisine ulaşan yazıya karşı savunma yapan Akyıldız'ın, savunmasını partiye teslim ettiği ve sonucu beklediği öğrenildi.

MERAKLA BEKLENİYOR!

Taciz iddialarının odağında olan Birkan Koçak ise kısa bir süre önce iddialar ile ilgili kadın platformunun açıklamaları ve iddiaların basında yer almasının ardından, genel merkez kararı ile görevden alınmıştı. Şimdi bu iddialara karşı uzun süre bir şey yapılmadığını iddia ederek, il danışma kurulu toplantısında konuları dile getiren Akyıldız hakkında partinin vereceği karar merakla bekleniyor.

HUKUKA AYKIRI

Partili Cevahir Akyıldız, İl Danışma Kurulu toplantısının hemen ardından disipline verilerek, kendisine gönderilen yazı ile 'parti üst yöneticilerinin katıldığı toplantıda huzursuzluk yaratmak' iddiası ile savunmasını hazırlaması istenmişti. Akyıldız'ın bu suçlamaya karşı yazdığı ve partiye teslim ettiği öğrenilen savunmasında, tüzükte disiplin yönetmeliğinin içerisinde yer alan böyle bir suç bulunmadığını dile getirerek, tüzükte olmayan bir maddeye yorum katılarak maddelerin genişletilemeyeceği gibi, yönetimin almış olduğu kararın usul bakımından hukuka aykırı olduğunu vurguladığı öğrenildi.

BİLİNEN BİR KONUYU İLETTİM

Akyıldız'ın, savunmasında anlattığı tüm gerekçeler nedeniyle, hakkındaki disiplin suçunun reddine karar verilmesini istediği öğrenildi. Ayrıca yazılı savunmasında, gerçekleştirilen toplantıda parti temayüllerine aykırı bir harekette bulunmadığını dile getirdiği ve basına kapalı toplantıda, kimsenin adını vermeden parti içinde bilinen ve konuşulan bir konuyu partinin zarar görmemesi amacıyla il başkanına ilettiğini, bu nedenle disipline verilmesinin kabul edilemez bir davranış olduğunu ifade ettiği bilgisine ulaşıldı.

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