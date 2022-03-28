Davutoğlu’na Adana’da tepki: “Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ediyorsun”

"DAVANIZI SATMAYACAKSINIZ"

Bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk olarak partisinin Adana İl Başkanlığınca merkez Çukurova İlçesi Tellidere Mahallesi'nde düzenlenen açık hava mitingine katıldı. Davutoğlu, mitingin ardından Seyhan ilçesi Pazaryeri Caddesi üzerindeki esnafa ziyarette bulundu. Davutoğlu, gezisi sırasında bir esnaf ile bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A İHANET EDİYORSUN"



Esnaf olan bir vatandaşın tepkisiyle karşılaşan Davutoğlu'na daha sonra cadde üzerinden kendisini gören bir vatandaş tepki gösterdi. Davutoğlu'nu davasını satmakla suçlayan vatandaş "Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet ediyorsun" dedi. O anlarda vatandaşlar tarafından kaydedildi.