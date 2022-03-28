Haberler Gündem Haberleri Davutoğlu’na Adana’da tepki: “Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ediyorsun”
Giriş Tarihi: 28.3.2022 21:10

Davutoğlu’na Adana’da tepki: “Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ediyorsun”

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Davutoğlu’na Adana’da tepki: “Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ediyorsun”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adana’da yaptığı esnaf ziyaretlerinde iki ayrı vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Davutoğlu’na seslenen bir vatandaş “Davanızı satmayacaksınız, Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ediyorsunuz” dedi.

"DAVANIZI SATMAYACAKSINIZ"

Bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk olarak partisinin Adana İl Başkanlığınca merkez Çukurova İlçesi Tellidere Mahallesi'nde düzenlenen açık hava mitingine katıldı. Davutoğlu, mitingin ardından Seyhan ilçesi Pazaryeri Caddesi üzerindeki esnafa ziyarette bulundu. Davutoğlu, gezisi sırasında bir esnaf ile bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A İHANET EDİYORSUN"

Esnaf olan bir vatandaşın tepkisiyle karşılaşan Davutoğlu'na daha sonra cadde üzerinden kendisini gören bir vatandaş tepki gösterdi. Davutoğlu'nu davasını satmakla suçlayan vatandaş "Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet ediyorsun" dedi. O anlarda vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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Davutoğlu’na Adana’da tepki: “Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ediyorsun”
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