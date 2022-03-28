Davutoğlu’na Adana’da tepki: “Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ediyorsun”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adana’da yaptığı esnaf ziyaretlerinde iki ayrı vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Davutoğlu’na seslenen bir vatandaş “Davanızı satmayacaksınız, Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ediyorsunuz” dedi.