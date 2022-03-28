Video Türkiye Davutoğlu’na Adana’da tepki: “Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ediyorsun”
Davutoğlu’na Adana’da tepki: “Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ediyorsun”

Davutoğlu’na Adana’da tepki: “Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ediyorsun”

28.03.2022 | 22:24

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adana’da yaptığı esnaf ziyaretlerinde iki ayrı vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Davutoğlu’na seslenen bir vatandaş “Davanızı satmayacaksınız, Recep Tayyip Erdoğan’a ihanet ediyorsunuz” dedi.

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