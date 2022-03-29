Haberler Gündem Haberleri CHP şehitler için okulda Kur'an-ı Kerim okunmasından rahatsız oldu! Hiç vakit kaybetmeden soru önergesi verdi...
Giriş Tarihi: 29.3.2022 13:13 Son Güncelleme: 29.3.2022 13:46

CHP şehitler için okulda Kur'an-ı Kerim okunmasından rahatsız oldu! Hiç vakit kaybetmeden soru önergesi verdi...

CHP şehitler için okulda Kur’an-ı Kerim okunmasından rahatsız oldu! Hiç vakit kaybetmeden soru önergesi verdi...

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliği kapsamında bir ortaokulda Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitliğin öneminin anlatıldığı bir konuşma yapılması yine CHP'yi rahatsız etti. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sosyal medyadaki görüntüler ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması için bir soru önergesi verdi.

CHP, bir ortaokulda şehitleri anmak için gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetinden rahatsız oldu. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Özer'in yanıtlaması için bir soru önergesi verdi. Kaya'yı rahatsız eden görüntüler izlendiğinde, bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim okuduğu, daha sonra da bir öğretmenin konuşma gerçekleştirdiği duyuluyor. Çok net olmayan görüntülerde öğretmenin şehitliğin dinen önemini vurguladığı bir konuşma yaptığı duyuluyor. Programın sonlarına doğru çekildiği anlaşılan görüntülerde, programın tamamının yer almadığı da anlaşılıyor.

CHP KUR'AN-I KERİM TİLAVETİNDEN RAHATSIZ OLDU

Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlanırken, İstanbul'en Esenyurt ilçesindeki bir ortaokulda da şehitler anıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilen anma töreni bir amatör kamera tarafından uzak bir mesafeden kayda alındı. Öğrenci olduğu düşünülen bir kişinin Kur'an okuduğu duyulurken, öğrencilerin daha sonra alkışladığı da görüntülere yansıyor.

CHP şehitler için okulda Kur'an-ı Kerim okunmasına tepki gösterdi! | Video

Programın devamında bir öğretmen ya da okul yöneticisi kürsüye çıkarak şehitleri anıyor. Şehitliğin dinen öneminden bahseden kişi, tarih boyunca milyonlarca şehit verildiğinin unutulmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Amatör kameralar tarafından çekilen görüntüler sonrası CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Bakan Özer'in yanıtlaması talebi ile bir soru önergesi verdi.

ŞEHİTLERİN ANILMADIĞINI İDDİA ETTİ

Kur'an'ın okulda okunmasından rahatsız olduğunu ifade eden Kaya, "Videoda yer alan görüntülerde, önce okulun bahçesinde bir öğrenci mikrofondan Kur'an okuyor, ardından alkış sesleri yükseliyor. Daha sonra da öğretmen olduğunu düşündüğümüz bir kişi tarafından konuşma yapılıyor. Törende ne Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ne de vatan için şehit düşen kahraman şehitlerimiz anılıyor. Şehitler arasında ayrım yapan anlayışla, şehitlerin vatan şehidi değil, "İslam şehidi" olduğu anlatılıyor." iddiasında bulundu.

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CHP şehitler için okulda Kur'an-ı Kerim okunmasından rahatsız oldu! Hiç vakit kaybetmeden soru önergesi verdi...
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