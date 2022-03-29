CHP şehitler için okulda Kur’an-ı Kerim okunmasından rahatsız oldu! Hiç vakit kaybetmeden soru önergesi verdi...

CHP KUR'AN-I KERİM TİLAVETİNDEN RAHATSIZ OLDU

Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlanırken, İstanbul'en Esenyurt ilçesindeki bir ortaokulda da şehitler anıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilen anma töreni bir amatör kamera tarafından uzak bir mesafeden kayda alındı. Öğrenci olduğu düşünülen bir kişinin Kur'an okuduğu duyulurken, öğrencilerin daha sonra alkışladığı da görüntülere yansıyor.





CHP şehitler için okulda Kur'an-ı Kerim okunmasına tepki gösterdi! | Video

Programın devamında bir öğretmen ya da okul yöneticisi kürsüye çıkarak şehitleri anıyor. Şehitliğin dinen öneminden bahseden kişi, tarih boyunca milyonlarca şehit verildiğinin unutulmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Amatör kameralar tarafından çekilen görüntüler sonrası CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Bakan Özer'in yanıtlaması talebi ile bir soru önergesi verdi.