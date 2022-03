Mamak’ın üreten kadınlarından Erdoğan’a yoğurt daveti

Başkan Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluşmasında manda yoğurdu ve Ravak yoğurdunun şifa olduğundan söz etmişti. Ankara 'da Mamak Belediyesi Kadın Kooperatifi'nde (MAKKOP) tescillenen ve tarihi geçmişe sahip Kutludüğün 'e has ekşi maya ekmeği ve Ravak yoğurdunu üreten kadınlar, Erdoğan'a "Gelin yoğurdu yerinde yiyin" diyerek davette bulundu. Ravak yoğurduna yoğun talep olduğunu, siparişlere yetişemediklerini söyleyen kooperatif üyelerinden Emine Ediz (36), "Günlük en az 100 litre sütten yoğurt üretiyoruz. Yapımı zahmetli ama bir o kadar da lezzetli bir yoğurt. Sütümüzü kısık ateşte bir saat kaynatıyoruz. 45 derecede mayalıyoruz. Dolapta 1-2 gün bekletince 2 haftaya kadar ekşimiyor. Diğer yoğurtlardan farkı da sütün yağından üretiliyor olması. Yoğurdumuzda hiçbir katkı maddesi yok. Sütümüz de köyün yaylalarından günlük geliyor. 10 kilo sütten 1 kilo yoğurt elde ediyoruz. Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Cumhurbaşkanımız da akşamları bu yoğurttan yiyor, inşallah bir gün eşi Emine Hanım 'la birlikte buraya gelir, kendisini burada ağırlamaktan gurur duyarız" dedi. Kooperatif sayesinde işleri olduğunu söyleyen Ediz "3 çocuk annesi olup çalışmak çok güzel bir duygu. Burası sayesinde ehliyetimi aldım, inşallah kendi arabamı da alırım. Kadınların üretmesi, ev ve ülke ekonomisine katkı sunması çok güzel. Kooperatif çatısı altında bizlere böyle bir imkân sağlandığı için çok mutluyum. Her kadın çalışıp üretmeli" dedi. Kooperatif çalışanı Halime Acet de "Cumhurbaşkanımızı ve kıymetli eşi Emine Erdoğan 'ı kooperatifimizde ağırlamak isteriz. Emine Hanım üreten kadınları her zaman destekliyor. Gelsinler yoğurdu yerinde yesinler. Yıllar önce bu yoğurdu bizden başka bilen yoktu. Şimdi Türkiye 'nin dört bir yanından sipariş geliyor. İnşallah dünyaya açılırız. İşimizi severek yapıyoruz, mesaimiz sabah 6'da başlıyor" diye konuştu.MAKKOP, Mamaklı kadınların istihdamına katkı sağlamak ve sosyal anlamda yetkinleşmelerine zemin oluşturmak için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse 'nin desteğiyle 2019'da kuruldu. Mamak Kutludüğün'de ekşi mayalı odun fırını ekmeği, Ravak yoğurdu, domates salçası, turşu, Japon elması sirkesi, elma sirkesi, bulgur, erişte, kurutulmuş sebzeler, kahvaltılık kuru domates çeşnisi, taze sebze ve meyvelerin üretim ve satışı yapılıyor. Mamak Kutludüğün ekşi mayalı odun fırını ekmeği ve Mamak 'Ravak yoğurdu' için Mamak bölgesine özel yöresel lezzet olarak Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.