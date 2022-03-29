Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında dünyanın umudu Türkiye! Yüzyüze görüşmeler başlıyor





FRANSA RUSYA'DAN KORKUYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Daha fazla silah istediğinizde, Fransa lideri (Emmanuel) Macron tanklar gibi saldırı silahlarının, Ukrayna'nın ortaklarının geçemeyeceği kırmızı bir çizgi olduğunu söyledi. Neden?" sorusuna, "Çünkü Rusya'dan korkuyorlar. Hepsi bu ve ilk söyleyenler ilk korkanlardır" yanıtını verdi.